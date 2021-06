https://cz.sputniknews.com/20210623/to-je-problem-vsech-hlavnich-mest-babis-promluvil-o-ockovani-a-rouskach-kdy-se-jich-zbavime-14928484.html

„To je problém všech hlavních měst.“ Babiš promluvil o očkování a rouškách. Kdy se jich zbavíme?

Český premiér Andrej Babiš poskytl rozhovor deníku Právo, ve kterém znovu vyzývá k očkování proti covidu-19. Tentokrát zdůraznil, že firmy mají své zaměstnance... 23.06.2021, Sputnik Česká republika

Na začátek rozhovoru premiér Babiš vysvětlil, proč vláda rozhodla o rozvolnění o týden dříve. Podle něj to riskantní není.„My o deltě víme. Máme vyšší stupeň PCR testů, tzv. diskriminační, dochází k sekvenaci, sledujeme to. Vývoj v krajích jde dobrým směrem,“ uvedl Babiš a dodal, že Praha má velké výkyvy, protože je tam velká koncentrace lidí a lidé na hromadnějších akcích nedodržují nastavená pravidla. Zároveň doporučil, že je nejlepší se nechat očkovat.Premiér Babiš uvedl, že by nemělo hrozit opakování situace z loňského podzimu. Podle něj se očkuje a testuje. Zmínil také, že se lidé musí chovat odpovědně a je třeba kontrolovat dodržování opatření.Babiš také odpověděl na otázku, proč se od července zrušilo pravidelné týdenní testování ve firmách. Premiér připustil, že plošné testování má smysl, když jsou záchyty nakažených nějak výrazné. „Ale dnes je jich velmi málo. V poměru k počtu testů je to pod jedním procentem. Tak už to nemá takový smysl. My chceme, aby nám firmy pomohly hlavně s očkováním,“ uvedl Babiš.Politik v rozhovoru také uvedl, že se zvažuje například testování v obchodních centrech. Zmínil také kritiku opozice, ale uvedl příklad z Izraele, kde se očkovalo i na plážích. „Například v obchodním centru v Praze na Chodově by mohla mít stánek Thomayerova nemocnice, kde budou oslovováni lidé, které přímo na místě zdravotní sestra naočkuje,“ dodal.Pomoct se zájmem o očkování mají podle Babiše jak firmy, tak známé osobnosti. Babiš také připomněl, že od 1. července chce vláda zavést nošení chirurgických roušek i v MHD. Připustil, že Praha je na tom momentálně nejhůř. „To je problém toho, že v Praze je největší koncentrace lidí včetně turistů. To je problém všech hlavních měst,“ dodal Babiš.Změna očkováníHlavní hygienička Pavla Svrčinová včera uvedla, že na přelomu července a srpna dojde v Česku ke změnám v systému očkování. Lidé se například do systému nebudou muset registrovat dopředu.Podle Svrčinové si budou moci lidé od tohoto termínu zajít do očkovacího centra volně s tím, že si budou moci vybrat i termín druhé dávky, který se jim bude hodit. „Pokud rozvolníme systém a lidé se k očkování budou moci rozhodnout na ulici, například když půjdou kolem očkovacího centra, pak se do systému zavede až ona první dávka,“ uvedla.

