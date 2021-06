https://cz.sputniknews.com/20210623/v-belorusku-promluvili-o-podilu-usa-na-pripravach-prevratu-14929021.html

V Bělorusku promluvili o podílu USA na přípravách převratu

V Bělorusku promluvili o podílu USA na přípravách převratu

Vyšetřovatelé získali nezvratné důkazy podílu amerických státních struktur na přípravách převratu v Bělorusku, prohlásil ve středu ministr obrany této země... 23.06.2021, Sputnik Česká republika

„V průběhu společné operace běloruských a ruských speciálních služeb bylo zabráněno přípravám vzpoury s fyzickou likvidací hlavy běloruského státu a jeho rodinných příslušníků. Přičemž vyšetřování získalo nezvratné důkazy podílu amerických státních struktur,“ prohlásil Chrenin ve svém projevu na plenárním zasedání na téma Strategická stabilita: transformace a perspektivy v rámci 9. moskevské konference o mezinárodní bezpečnosti. Jednání konference se vysílá online.Prezident Běloruska Alexandr Lukašenko 17. dubna oznámil zadržení skupiny osob, které připravovaly atentát na něho a na jeho děti. Podle prezidentovy zprávy se na tom podílely tajné služby USA. Ve složení skupiny byli jak občané Běloruska, tak i cizinci, kteří podle informací běloruské KGB chtěli kromě fyzické likvidace Lukašenka zorganizovat také ozbrojenou vzpouru s cílem uchvácení moci násilnou cestou. Jak oznámila FSB, byli v Moskvě zadrženi právník Jurij Zenkovič, který má dvojí občanství USA a Běloruska, a běloruský politolog Alexandr Feduta, kteří plánovali vojenský převrat v Minsku 9. května. Do této skupiny patřil podle údajů KGB také předák opoziční strany Grigorij Kostusev, který byl zadržen na území Běloruska.Jak oznámili v běloruské KGB, je v kauze příprav státního převratu a atentátu na Lukašenka devět obžalovaných, z nichž pět dala generální prokuratura do vazby v nepřítomnosti, nacházejí se totiž na území jiných států. V dubnu KGB také oznámila, že obvinění bylo předloženo čtyřem zadrženým osobám, které vypovídají a přiznávají vinu. Část 1 paragrafu 357 Trestního zákoníku Běloruska předpokládá až 12 let odnětí svobody.Čína vystoupila proti zasahování do vnitřních záležitostí BěloruskaČína je proti zasahování vnějších sil do vnitřních záležitostí Běloruska, prohlásil v úterý oficiální mluvčí Ministerstva zahraničí ČLR Čao Li-ťien, když komentoval nové sankce proti Minsku.Evropská unie schválila rozšíření sankčního seznamu proti Bělorusku a zařadila na něj dalších 86 aktérů: 78 fyzických osob a 8 organizací. Šéf diplomacie EU Josep Borrell nevyloučil přípravu dalšího balíku sankcí.

