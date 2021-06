https://cz.sputniknews.com/20210623/vedci-potvrdili-ze-piti-kavy-muze-byt-prospesne-pro-zdravi-vasich-jater-14922844.html

Vědci potvrdili, že pití kávy může být prospěšné pro zdraví vašich jater

Vědci potvrdili, že pití kávy může být prospěšné pro zdraví vašich jater

Pití kávy může chránit tělo před vážným onemocněním jater, píše The Guardian s odvoláním na práci vědců z University of Southampton a Royal Medical Research...

Skupina vědců se zabývala stavem jater 494 585 pacientů téměř 11 let. Ve výsledku zaregistrovali více než 3 600 případů chronického onemocnění jater a 301 úmrtí.Analýza ukázala, že po zohlednění indexu tělesné hmotnosti, konzumace alkoholu a kouření měli ti, kteří vypili jakékoli množství kávy, o 20 % nižší riziko vzniku chronické nemoci nebo ztukovatění jater. Riziko úmrtí na tyto nemoci u konzumentů kávy bylo o 49 % nižší.„Z výsledků velkého počtu vzorků ve Velké Británii vyplývá, že pití kávy chrání před těžkým onemocněním jater,“ uvedl profesor Paul Roderick, jeden z autorů studie.Vědci zároveň poznamenávají, že onemocnění jater se nelze zbavit pouze pomocí konzumace nápoje. Odborníci doporučují omezit konzumaci alkoholu a udržovat si zdravou váhu správnou výživou a cvičením.Káva a sladkostiKáva se mezi lidmi těší obrovské popularitě. Nejeden z nás si neumí představit bez tohoto nápoje své ráno, odpoledne nebo i podvečer. Pavel Isanbajev z čeljabinské kliniky však uvedl, proč byste neměli kávu kombinovat s jistými potravinami.„Káva obsahuje antinutriční látky, tedy látky, které snižují nutriční hodnotu potravin, ve kterých jsou obsaženy. Proto je lepší si dávat mezi jídly nějaký tonizující nápoj,“ říká Pavel Isanbajev.Poznamenal, že kávu si dávají lidé často s nějakými sladkostmi, případně si osladí alespoň nápoj. Podle něj však sladkosti a káva nejsou úplně to pravé ořechové. Nápoj dočasně zvyšuje hladinu glukózy v krvi. Normálně to vede k tomu, že tělo musí glukózu strávit a člověk tak pociťuje nával síly a čilosti. Poté však účinek kofeinu končí a vrátí se „normální“ stav.Pokud jde o kombinaci kávy a sladkostí, hladina glukózy nadměrně stoupá a poté prudce klesá, uvádí odborník. Může dojít k hypoglykémii; projevuje se příznaky jako slabost, závratě, studený vlhký pot, ospalost. U někoho se to může projevovat slabě, u někoho silněji - vše závisí na konkrétním organismu. Metabolismus se po kávě liší, proto by mělo mít rozhodující význam pozorování vašeho stavu, dodal.

