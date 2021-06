https://cz.sputniknews.com/20210623/vedro-bude-vsem-co-tu-fotku-uvidi-decastelo-ukazala-v-horkem-pocasi-prsa-a-uz-to-jelo-14923031.html

„Vedro bude všem, co tu fotku uvidí.“ Decastelo ukázala v horkém počasí prsa a už to jelo

Moderátorka a herečka Eva Decastelo se rozhodla rozžhavit fanoušky, a to i za nadprůměrných vysokých teplot venku. Lidé se z jejího statusu zbláznili. 23.06.2021, Sputnik Česká republika

Celebrita zveřejnila fotografii, na níž stojí v černé průhledné provokativní podprsence z krajky. A to, co tím hvězda rozjela na internetu, ukazují některé z výroků. Níže jsou uvedeny ty nejslušnější. „Vedro bude všem chlapům, co tu fotku uvidí,“ varoval Dominik Fišer. „To jsou kozy,“ lakonicky konstatoval uživatel Erik.„Jsem se až vopotil,“ přiznal David Coupecko. „Asi jsem se orosil. Ufff,“ neskrývá emoce Mac Chef Cook.„No jsem se teď málem udusil,“ okomentoval v podobném stylu sledující Klapi. „Wau, nádherné pojetí ženy,“ vyslovil se Petr Střevlík. „Evičko, tj masakr, to by se hajalo,“ uvedl Martin Jirkovský.Na začátku června se Decastelo rozhodla ukázat, jak si nechala píchnout injekce krásy.„Po půl roce opět ‚údržba‘ u paní doktorky Evy Havlové v Hradci Králové. Už 2 roky tam za ní jezdím a mohu doporučit.️ A koho by zajímalo, co jsme dělaly tentokrát tak - baby botox do čela a očního okolí, aby se netvořily hluboké vrásky, ale zároveň mi zůstala mimika, pak botox do podpaží, což zamezí pocení v těchto místech a ve finále Prophilo do obličeje na zlepšení hydratace pokožky,“ popsala zásah hvězda a sdílela fotografii a dvě krátká videa.Eva DecasteloEva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka a cestování.Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se dokonce živila i jako pornoherečka. Sama Decastelo ale říká, že to byl asi jen jeden rok v USA. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.

