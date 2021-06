https://cz.sputniknews.com/20210623/zemrel-veteran-a-letec-raf-tomas-lom-14930411.html

Zemřel veterán a letec RAF Tomáš Lom

Zemřel veterán a letec RAF Tomáš Lom

Ve věku nedožitých 97 let zemřel český válečný veterán a letec RAF Tomáš Lom. Ve středu o tom informoval Deník N s odkazem na Lomovu blízkou přítelkyni Hanu... 23.06.2021, Sputnik Česká republika

„Dnes o půl dvanácté mi volali z nemocnice, že zemřel,“ řekla Bergmannová Klímová Deníku N. „Byl to báječný člověk a říkal, že hrdina je člověk, který dělá správné věci ve správnou chvíli,“ dodala. Válečný letec na konci 2. světové války bojoval v řadách britského válečného letectva. Sloužil u 311. bombardovací perutě pod kapitánem Oldřichem Hořejším. Připomeňme, že Lomovi loni v květnu udělil pamětní list český prezident Miloš Zeman. Veterán ho ale vrátil, neboť podle něj prezident podniká „vlastizrádné aktivity“. Tomáš Lom (narozený jako Tomáš Löwenstein) se narodil do židovské rodiny v roce 1924 ve Vídni. Později se rodina přestěhovala do Prahy, kde žila až do roku 1939. Těsně před okupací nacistickým Německem rodina emigrovala do Anglie, kde vystudoval střední školu i univerzitu v Glasgow v oboru matematika a fyzika. Hned po dosažení 18 let se v roce 1942 přihlásil k britské armádě. Po výcviku byl ba přelomu let 1944 a 1945 přidělen k 31. československé peruti.Nicméně absolvoval pouze jeden operační let, a sice třináctihodinovou hlídku mezi Norskem a Islandem. Později byl převelen k výcvikové jednotce, kde pomáhal ve výcviku pilotů bombardovacího letectva.Po válce se v srpnu 1945 vrátil do Prahy v hodnosti rotného, kde si změnil příjmení na Lom. Vystudoval zde Matematicko-fyzikální fakultu UK, oženil se a měl dvě děti. Byl členem KSČ, ale v roce 1968 z ní byl vyloučen.

