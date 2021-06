https://cz.sputniknews.com/20210624/babis-se-vyjadril-k-vyvoji-dialogu-mezi-cr-a-rf-vztahy-jsou-na-bode-mrazu-musime-ale-komunikovat-14941801.html

Babiš se vyjádřil k vývoji dialogu mezi ČR a RF: Vztahy jsou na bodě mrazu, musíme ale komunikovat

Babiš se vyjádřil k vývoji dialogu mezi ČR a RF: Vztahy jsou na bodě mrazu, musíme ale komunikovat

Český premiér Andrej Babiš považuje za nezbytné udržování dialogu mezi Českem a Ruskem. Řekl to novinářům ve čtvrtek před zahájením summitu EU v Bruselu ve... 24.06.2021, Sputnik Česká republika

Podle Babišových slov ČR zváží podporu návrhu na uspořádání vrcholného jednání unijních představitelů s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Návrh prosazovaný Německem a Francií bude jedním z témat čtvrteční pracovní večeře zástupců členských zemí evropského bloku.Podle Babiše bude záležet na tom, zda ve čtvrtek podpoří plán Berlína a Paříže všichni nejvyšší představitelé zemí. Jak se k otázce při večerní debatě postaví on sám, předseda české vlády neřekl. Dodal však, že věc hodlá konzultovat s ministrem zahraničí Jakubem Kulhánkem.Již dříve ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek uspořádal debatu se zástupci všech parlamentních stran o česko-ruských vztazích. Debata trvala zhruba hodinu a půl, do říjnových voleb by se měla uskutečnit minimálně ještě jednou. Pro navazování spolupráce s Ruskem je podle Kulhánka potřeba mít co nejširší politickou shodu.Česko-ruské vztahy jsou podle ministra nyní v mimořádně složité etapě. „Co ale hodnotím velmi pozitivně je, že i přes to, že jsou různé názory, tak debata byla otevřená, víceméně věcná,“ řekl Kulhánek.Nikdo z účastníků debaty totiž podle jeho slov nezpochybňoval fakt, že je nutné vést s Ruskem nějaký dialog.Přítomnost Ruska na summitu EUPřipomeňme, že den před summitem Německo a Francie navrhly rozpracovat v závěrech jednání možné oblasti spolupráce a začít plánovat setkání lídrů EU s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Část zemí se však podle diplomatů k tomuto návrhu zatím postavila skepticky s odkazem na to, že Rusko dosud nevyšlo vstříc žádným unijním požadavkům v zásadních otázkách.Francouzský prezident Emmanuel Macron hodlá nápad prosazovat.Zároveň zdůraznil, že dialog musí být podmíněn plněním požadavků EU, například v otázce suverenity Ukrajiny, v níž Unie dlouhodobě vyzývá Rusko k naplňování mírových dohod z Minska.Myšlenku na uspořádání schůzky s Putinem podpořil například rakouský kancléř Sebastian Kurz, pro jsou podle slov diplomatů i zástupci některých dalších zemí západní či jižní Evropy.Německá kancléřka Angela Merkelová ve čtvrtek v německém parlamentu prohlásila, že EU potřebuje společný mechanismus, jak reagovat na ruské provokace, a zároveň musí najít přímý komunikační kontakt s Moskvou.Některé země východního křídla EU, které dlouhodobě prosazují ráznější přístup k Rusku, jsou podle diplomatů narychlo předloženým návrhem zaskočeny a jejich podpora pro uspořádání summitu EU-Rusko je nejistá.

