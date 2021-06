https://cz.sputniknews.com/20210624/babis-varuje-obcany-nenechte-se-napalit-opozici-moje-vlada-makala-ctyri-roky-a-splnila-sve-sliby--14942017.html

Babiš varuje občany: Nenechte se napálit opozicí. Moje vláda makala čtyři roky a splnila své sliby

„Právě držíte v ruce můj osobní dopis. Zkuste mu, prosím, věnovat 5 minut svého času. I kdyby to mělo být posledních 5 minut, které mi ve svém životě věnujete,“ dočtou se adresáti hned v prvním odstavci.Premiér pak uvádí, že se situace v rámci koronavirové epidemie normalizuje, daří se očkovat, brzy má být naočkována polovina dospělé populace v Česku první dávkou. Takže je podle Babiše čas bilancovat.Babiš prohlásil, že vláda dokázala zařídit rekordní důchody, zvýšit rodičovský příspěvek, zlepšit zdravotní péči a zajistit vyšší platy a nízké daně. Státní finance jsou navíc podle něj zcela pod kontrolou, a to navzdory strašení opozice, od níž se lidé nemají nechat „napálit“.Premiér rovněž psal o modernizaci armády, ochraně kultury či životního prostředí a o masivních investicích, nových dálnicích a silnicích, které se podařilo dostavět.Vláda podle Babišových slov neselhala ani v boji za české zájmy v EU. „V Bruselu naše vláda prosazovala české zájmy. S Viktorem Orbánem jsme 28. června 2018 zarazili povinné migrační kvóty. Z fondů EU jsem vyjednal 978 miliard korun na příštích sedm let, z toho jsem svojí urputností pro Česko vyboxoval 42 miliard navíc,“ napsal.„A to je jen zlomek toho, co moje vláda prosadila. Ať víte. Díky a hezké léto přeju,“ uzavřel.Parlamentní volbyV říjnu v se budou v ČR konat parlamentní volby, jejichž favority jsou kromě vládního hnutí ANO také Piráti s hnutím STAN a koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL). Česká televize v průběhu prvního květnového týdne přinesla zprávy o tom, jak by skončily volby, pokud by se konaly v dubnu letošního roku.Na prvním místě se umístila koalice Pirátů a STANu se ziskem 27,5 % hlasů. ANO premiéra Andreje Babiše by skončilo na druhém místě se ziskem 21 % hlasů. Na třetím místě by se umístila volební koalice SPOLU, následovaná SPD s 11,5 %. Kromě těchto stran by se do sněmovny dostala také ČSSD a KSČM.Sázkové kanceláře pak vidí příštího premiéra v Bartošovi, na druhém místě se umisťuje nynější předseda vlády Babiš. Fiala je třetí, šéf hnutí STAN Vít Rakušan čtvrtý. Mezi posledními v žebříčku na příštího premiéra je pak podle bookmakerů starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Pokud na něj vsadíte sto korun, můžete vyhrát necelý milion.

