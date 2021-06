https://cz.sputniknews.com/20210624/britske-ministerstvo-zahranici-poprelo-ruskou-verzi-incidentu-s-torpedoborcem-14939981.html

Britské ministerstvo zahraničí popřelo ruskou verzi incidentu s torpédoborcem

Britské ministerstvo zahraničí popřelo ruskou verzi incidentu s torpédoborcem

Na torpédoborec Defender nebyl vykonán žádný výstřel, tvrdí britský ministr zahraničí Dominic Raab. Cituje ho agentura Reuters. 24.06.2021, Sputnik Česká republika

„Loď Vojenského námořnictva Velké Británie vykonávala klidnou plavbu přes ukrajinské výsostné vody. Dělali jsme to v souladu s mezinárodním právem,“ řekl britský ministr. Dodal, že ruská verze incidentu v Černém moři byla „předvídatelně nepřesná“.Ruské ministerstvo obrany včera učinilo prohlášení, že britský torpédoborec Defender překročil hranice a vstoupil na tři kilometry do vnitřních vod v okolí mysu Fiolent (Krym). Po varovné střelbě ruské pohraniční lodě a „varovného bombardování“ Su-24M po kursu plavby torpédoborce tyto vody opustil. Britské ministerstvo obrany prohlásilo, že loď vykonávala civilní plavbu přes výsostné vody Ukrajiny a že nedošlo k žádným varovným výstřelům. Ministerstvo zahraničí RF odsoudilo zvýšené vojenské aktivity zemí NATO u ruských hranicMoskva odsuzuje zvýšené vojenské aktivity Velké Británie, USA a zemí NATO u ruských hranic, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov v komentáři k incidentu s britským torpédoborcem Defender. „Budeme přísně střežit naše hranice…. Odsuzujeme tuto provokaci, odsuzujme zvýšené aktivity Ozbrojených sil Velké Británie, USA a řady dalších zemí NATO v bezprostřední blízkosti našich hranic,“ dodal Rjabkov. Připomněl, že „otázka příslušnosti Krymu byla vyřešena jednou provždy v roce 2014, když obyvatelé poloostrovu a Sevastopolu učinili svobodnou volbu ve prospěch návratu do vlasti“.„S touto otázkou je skoncováno,“ řekl náměstek ministra. Dále Rjabkov varoval, že příští reakce Ruska může být mnohem tvrdší.

