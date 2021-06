https://cz.sputniknews.com/20210624/bulharsky-novinar-srbske-vojenske-letectvo-se-mohlo-podilet-na-havarii-bulharskeho-mig-29-14936747.html

Bulharský novinář: Srbské vojenské letectvo se mohlo podílet na havárii bulharského MiG-29

Bulharský novinář: Srbské vojenské letectvo se mohlo podílet na havárii bulharského MiG-29

Podle bulharského novináře a spisovatele Grigora Lilova mohlo 9. června, v den havárie bulharského stíhacího letounu, dojít k incidentu za účasti srbské... 24.06.2021, Sputnik Česká republika

„Vojenské cvičení srbské armády v Bulharsku na polygonu nedaleko Šably a pravděpodobnost, že by náš MiG mohl být zasažen srbskou raketou S-125 Neva, by měly vyvolat výbušnou politickou diskusi, zejména v předvečer dalších parlamentních voleb. Ale žádná taková diskuse se nekonala! Všechny strany, média i komentátoři mlčí. Mlčí jako partyzáni, jak se říká,“ napsal novinář na svém Facebooku.Novinář vyjádřil své rozhořčení nad skutečností, že Bulharsko umožňuje využívání svého vzdušného prostoru pro dodávky ruských zbraní Srbsku.Podle slov Lilova by rusko-srbské vztahy měly v Bulharsku vyvolávat obavy.Připomínáme, že v Bulharsku opakovaně slyšeli od euroatlantiků obvinění na adresu Srbska: minulý rok bývalý ministr zahraničí Solomon Pasi označil základnu v Niši za ruské špionážní centrum a Atlantické centrum vícekrát vyjádřilo pobouření nad tím, že Bulharsko poskytuje svůj vzdušný prostor k dodávkám ruských zbraní do Srbska. Bývalý ministr obrany Krasimir Karakačanov na obvinění reagoval slovy, že Bulharsko nemělo důvod odmítnout Rusku poskytování svého vzdušného prostoru.Náčelník obrany Bulharska odmítl hypotézy o výbuchu nebo pokusu o sestřelení havarovaného MiGu-29Letadlo MiG-29, které minulý týden havarovalo v Černém moři, se rozbilo na mnoho částí v důsledku srážky s vodou. Náčelník obrany Bulharska, admirál Emil Evtimov o tom hovořil v pořadu Bulharské národní televize.Náčelník obrany rovněž odmítl hypotézy o příčině havárie stíhačky, včetně výbuchu a pokusu o sestřelení letadla. Let MiG-29 byl pečlivě sledován jak letectvem, tak námořnictvem země, zdůraznil Eftimov.V tuto chvíli vyšetřující orgány přezkoumávají regulační rámec a opatření velitelského personálu, který byl za let odpovědný. Kromě toho byly z velitelského centra, které řídilo let, převzaty letové záznamy. Evtimov odmítl komentovat informace získané díky těmto záznamům, ale připustil, že to stačí ke zjištění příčiny havárie, pokud by nebyla nalezena černá skříňka.Náčelník obrany komentoval stav MiGů-29 v Bulharsku. Připomněl, že taková je technologická úroveň většiny vojenské techniky v Bulharsku, včetně bojových vozidel pěchoty, lodí a radarových stanic.„Polemika o tom, že MiG-29 je zastaralé letadlo, nepoužitelné letadlo, je velmi negativní polemikou z hlediska morálního a psychologického stavu pilotů stíhacích letadel. Navzdory smlouvě o koupi F-16 musíme pokračovat a nadále chránit vzdušný prostor Bulharské republiky pomocí toho, co máme k dispozici. Dohoda o podpoře MiG-29, podle níž pracujeme, neznamená, že kompromitujeme projekt F-16, neznamená to, že nebudeme jednat o nákupu dalších osmi letadel,“ uvedl.Připomínáme, že MiG-29 havaroval v Bulharsku 9. června během cvičení Šabla-21, pilot zahynul.„Zlomyslná tvrzení,“ zní ze SrbskaSrbské ministerstvo obrany již vydalo prohlášení, ve kterém důrazně odmítá odpovědnost za katastrofu bulharského MiGu.Podle resortu srbští vojáci na polygonu Šabala prováděli aktivity, které dříve odsouhlasila bulharská armáda.

