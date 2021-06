https://cz.sputniknews.com/20210624/cesti-senatori-chteji-bit-rusko-kalendarem-jde-o-okupaci-14940143.html

Čeští senátoři chtějí bít Rusko kalendářem. Jde o okupaci

Čeští senátoři chtějí bít Rusko kalendářem. Jde o okupaci

Je okupace a okupace. Ta nacistická si zvláštní připomínku prý nevyžaduje. Proč? Protože politici raději bojují s Ruskem. Na papíře, samozřejmě. A teď i... 24.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-24T15:57+0200

2021-06-24T15:57+0200

2021-06-24T15:57+0200

názory

sovětská okupace

senát

okupace

česká republika

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1203/96/12039650_0:64:3058:1784_1920x0_80_0_0_63d893d4e6a77cc937c42d8d7b31cf3d.jpg

O co tu zase jde? Senátoři chtějí začlenit 26. červen mezi významné dny. Chtějí jej uzákonit jako Den odchodu okupačních vojsk. Novela souvisí s 30. výročím ukončení pobytu sovětských vojsk na území někdejšího Československa, připomínat má ale i ukončení předchozích vojenských okupací českého území. Novelu by horní komora měla začít projednávat na některé z červencových schůzí. Za významný den tvůrci novely vybrali 26. červen, kdy v roce 1991 vydal tehdejší prezident a vrchní velitel ozbrojených sil Václav Havel Rozkaz k odchodu sovětských vojsk z území ČSFR. Zdůraznil v něm obnovu suverenity a vlastní odpovědnosti za nově nabytou svobodu, uvedli autoři předlohy.Návrh má v Senátu podporu více jak poloviny osazenstva. „Chceme dedikovat tento významný den všem nadějím českého lidu v nový život po období nesvobody,“ zdůvodnilo návrh 46 senátorů ze všech frakcí v čele s Lumírem Kantorem.Stahování sovětských vojsk trvalo půldruhého roku, poslední železniční transport přejel československou hranici 21. června 1991. Jako poslední odletěl 27. června téhož roku velitel Střední skupiny sovětských vojsk Eduard Vorobjov.Česko má zatím uzákoněno 15 významných dnů, které na rozdíl od státem uznaných svátků nejsou dny pracovního volna. Dostane se do kalendáře i chystaný Den odchodu okupačních vojsk? Se Senátem je vše jasné, záleží, jak se k věci postaví Poslanecká sněmovna, která o uzákonění významných dnů spolurozhoduje.Měli bychom k celé záležitosti dva komentáře. Loni jsme psali, že v Poslanecké sněmovně byl návrh na uzákonění 15. března jako Den zrady, zánik státnosti Československa. Odkazuje se na obsazení Němci zbytku českého státu a nastolení nacisty řízeného protektorátu. Vláda se zhrozila reakce Berlínu a návrh neprošel. Sovětská armáda pobývala v Československu po potlačení pražského jara do začátku 90. let. Pobyt sovětských vojsk byl spojen s normalizací situace v naší zemi, ale především se studenou válkou a soupeřením mocností. Když studená válka skončila, odchod sovětských vojsk byl logickým aktem.Americká vojska působí v Itálii, Německu a Japonsku od konce 2. světové války. Americká armáda měla zajistit, aby nedošlo k militarizaci těchto států. Jenže vznikla Evropská unie i to NATO existuje, situace v Evropě je jiná než před 100 lety a američtí vojáci stále okupují evropské a nejen evropské země. Neměli by se naši politici zasadit o Evropský den odchodu okupačních vojsk? A naznačit Američanům, že v Evropě nejsou potřeba? To by byla mela.O novém významném dnu v českém kalendáři, který chystají politici, Sputnik hovořil s Vladimírem Zlínským, krajským zastupitelem za SPD.„Co se týká Senátu a senátorů, tak nemám iluze o jejich motivaci k tomuto činu. Ač jsem před 30 lety byl příznivcem odsunu sovětských vojsk z naší republiky a kvitoval jsem to s velkým povděkem, v současné době se ukazuje, že i téměř úplná demilitarizace naší země a spoléhání se na pochybnou pomoc jiných cizích mocností, které mají jiné zájmy než my, se nejeví jako úplně šťastné řešení v současné zhoršující se bezpečnostní situaci. Pobyt jakýchkoli cizích vojsk na našem území v současné době nepodporuji ani já, ani naše hnutí SPD. Jednoznačně preferujeme budování naší armády zaměřené na budoucí obranu našeho území a našich obyvatel, která bude schopna sebevědomě spolupracovat s armádami okolních zemí, jejichž obranné zájmy budou stejné nebo podobné. Pokud budeme téměř bezbranní jako doposud, pravděpodobně se dočkáme další okupační armády, která nás opět přijde „chránit“. Tito páni senátoři jsou potom přesně zastánci takové politiky, která již mnohokrát k našemu porobení vedla," říká politik.Proč si současná politická garnitura připomíná pouze sovětské obsazení, ale loni byl smeten ze stolu návrh SPD udělat významný den 15. březen 1939. Nevypadá to jako primitivní antiruská politika, která nemá s historickou pamětí nic společného?Neprohloubí senátorský návrh už tak špatné vztahy s Ruskem? Nebo to je záměr?„Jak se k tomuto postaví ruská strana, nevím, nejsem odborník na problematiku ruské politické scény, ale pokud je pravda, co nám říká naše BISka, že se to u nás jenom hemží ruskými agenty, pak tito ruští zpravodajci jistě podají svému vedení přesnou zprávu, odkud vítr vane. Jen se bojím, aby to zase nebyli ti dva agenti Pat a Mat - mistři v tom, jak neúspěšně opakovaně novičokem likvidovat své nebohé vybrané oběti a omylem vyhazovat do vzduchu muniční sklady na území poměrně spřáteleného státu. K těmto důvěru nemám a mohl bych se začít obávat atomového úderu na Prahu," říká Vladimír Zlínský, krajský zastupitel za SPD.

https://cz.sputniknews.com/20210415/opozice-prirovnala-osvobozeni-csr-od-nacismu-k-okupaci-ovcacek-zuri-13483331.html

https://cz.sputniknews.com/20210617/vaclav-klaus-cesi-zadni-herojove-boje-s-komunismem-nebyli-ani-ho-neporazili-14870826.html

1

česká republika

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alena Novotná

Alena Novotná

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alena Novotná

sovětská okupace, senát, okupace, česká republika, rusko