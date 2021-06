https://cz.sputniknews.com/20210624/je-to-trochu-dej-vu-opakuje-se-tragicky-prazsky-scenar-podle-duska-se-praha-chova-jako-loni-14937312.html

„Je to trochu déjà vu." Opakuje se tragický pražský scénář? Podle Duška se Praha chová jako loni

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch včera uvedl, že epidemická situace v Praze stagnuje, až mírně roste, v ostatních regionech klesá. Podle ředitele Ústavu... 24.06.2021, Sputnik Česká republika

Praha je z hlediska počtu potvrzených případů za poslední týden na 100 tisíc obyvatel nejhorším regionem Česka. Vojtěch poslancům na středečním jednání sněmovního zdravotního výboru řekl, že nejsou nutné nějaké zásadní závěry, „ale je třeba to zmínit“.Zhoršení je patrné, i když se jedná jen o desítky nově odhalených případů denně. Navíc číslo R je v Praze nad jedničkou. V polovině června měla metropole 12 potvrzených případů za poslední týden na 100 tisíc obyvatel, nyní je to 17 případů.Ostatní regiony mají v této statistice pod 10 případů, druhými nejhoršími jsou Liberecký a Jihočeský kraj s devíti případy, nejlepší je Karlovarský kraj (0,7).Opakování loňského létaŘeditel ÚZIS Ladislav Dušek podle Novinek.cz uvedl, že v Praze za to mohou zejména mladší ročníky.Dušek také uvedl, že z dlouhodobého pohledu virová zátěž ve všech regionech klesá, řada okresů zachycuje jednotky pozitivních případů denně. V úterý bylo v Praze se 1,3 miliony obyvatel zaznamenáno 35 nových případů nákazy, v pondělí to bylo 31.Covid-19 v ČeskuPodle údajů ministerstva zdravotnictví v zemi za úterý 22. června, přibylo 131 nově nakažených koronavirem. Minulé úterý to přitom bylo 206 případů. Zároveň mírně kleslo číslo R, a to na hodnotu 0,83 z původních 0,88. Tato hodnota, jež udává, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, je vyšší než koncem minulého týdne, kdy se pohybovala mírně nad 0,7.Zaměříme-li se na situaci v nemocnicích, ta se také pomalu zlepšuje. V současné chvíli je hospitalizováno méně než 80 lidí s covidem-19, přičemž 10 z nich je ve vážném stavu. Počet evidovaných úmrtí v souvislosti s covidem vzrostl na 30 289. Naopak se z nemoci uzdravilo 1 633 550 osob.Celkem u nás bylo vykázáno již 7 456 800 očkování, přičemž za včerejší den bylo podáno 108 618 dávek, mírně méně než o týden dřív.

