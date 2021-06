Kreml uvítal iniciativu Merkelové uspořádat summit Rusko-EU

https://cz.sputniknews.com/20210624/kreml-uvital-iniciativu-merkelove-usporadat-summit-rusko-eu-14940973.html

V Kremlu kladně zhodnotili iniciativu uspořádání summitu Ruka a EU, tento dialog potřebuje jak Moskva, tak Brusel, prohlásil mluvčí prezidenta RF Dmitrij... 24.06.2021, Sputnik Česká republika

List The Financial Times dříve s odkazem na diplomatické zdroje informoval, že kancléřka SRN Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron chtějí, aby Evropská unie zvážila otázku pozvání prezidenta RF Vladimira Putina na summit. Prezidentův mluvčí Dmitrij Peskov potvrdil, že iniciativa summitu RF a EU patří kancléřce Angele Merkelové, kterou podpořil francouzský lídr Emmanuel Macron, že tuto iniciativu má projednat EU, přičemž je důležité pochopit, jestli existuje souhlas všech členů unie s touto schůzkou RF a EU. Merkelová a Macron chtějí, aby EU projednala otázku pozvání prezidenta RF Vladimira Putina na summit, napsal list The Financial Times s odkazem na diplomatické zdroje. Jak uvádějí noviny, Německo se domnívá, že ženevský summit se stal „vzorem“ pro obnovení vztahů s Ruskem.Merkelová: EU musí hledat cesty „přímého dialogu“ s ruským vedenímEvropská unie potřebuje vlastní formáty jednání s Ruskem a jeho prezidentem Vladimirem Putinem, je třeba vyvinout společné nástroje pro reakci na politiku Moskvy a také sestavit seznam společných strategických zájmů. Prohlásila to ve čtvrtek kancléřka SRN Angela Merkelová ve vládním prohlášení ve Spolkovém sněmu.EU se nesmí spokojit jenom s rozborem vztahů s Moskvou. Řekla, že v případech, když unie reaguje na aktivity Ruska, koná se to často bez koordinace mezi jejími členy.

