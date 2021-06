https://cz.sputniknews.com/20210624/marikova-mate-jiny-nazor-dle-vlady-jste-extremista-nehodite-se-jste-nepohodlny-14942489.html

Maříková: Máte jiný názor? Dle vlády jste extrémista. Nehodíte se, jste nepohodlný…

Maříková: Máte jiný názor? Dle vlády jste extrémista. Nehodíte se, jste nepohodlný…

Zpráva Ministerstva vnitra označila SPD za stranu, která jeví prvky extrémismu a xenofobie. Podle zprávy jsou extrémisté i ti, kdo bránili sochu maršála...

názory

karla maříková

Vláda schválila zprávu o extrémismu a SPD je podle ní uskupení s xenofobními a nacionalistickými prvky. Jak na to reagujete? Karla Maříková: Mě tyto zprávy – Ministerstvo vnitra vydává zprávy o extremismu každý rok, mají být souhrnem jejich čtvrtletních zpráv – asi nijak ani nepřekvapují. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) opakovaně přesvědčil, že ministerstvo spíše využívá ke svému osobnímu politickému boji proti SPD; věřím, že to budeme probírat na poslaneckém klubu a na celostátním grémiu, nějakým způsobem se k tomu pak postavíme. Vypadá to, že opravdu může jít o taktiku. Předvolební kampaň asi začala. Boj se tu určitě vede neférovými prostředky. Vás by to v SPD mohlo poškodit zejména proto, poněvadž si řada lidí myslí, že co je psáno, to je dáno. Je to každopádně negativní ovlivňování.V živé paměti mám čtvrtletní zprávu, také loňskou, dotkla se i mé osoby, protože tam figurovalo i mé jméno. Je dost bijící do očí, že je zde osobní zájem a politický boj. Když vezmu loňskou zprávu, byl tam opakovaně zmíněný pan Jaromír Balda, který byl spojován s SPD. On třeba ale ani nikdy členem SPD nebyl, tím se jej nechci zastávat. V žádné ze zpráv jsem si nevšimla, že by byl vůbec kdy zmíněn bývalý pražský imám, který byl odsouzen. Dostal se do vězení za to, že se účastnil činnosti teroristické skupiny, šlo tam o financování terorismu. Každý, kdo si udělá zdravý úsudek, vidí, že čtvrtletní zprávy jsou jednostranné. Ministr vnitra Jan Hamáček si Ministerstvo vnitra zprivatizoval. Je to pro něj nástroj pro vlastní politické ambice a vlastní politický boj. Skoro bych čekal, že zprávu nebude vydávat vláda, ale třeba parlament…Já bych to nečekala ani u vlády, ani parlamentu. Zde by iniciativu měly vyvíjet orgány činné v trestním řízení. Měly by vše hlavně prošetřit. Pak tu jsou od toho soudy, aby rozhodly o něčí vině či nevině. Program SPD nebyl nikdy shledán extrémistickým; žádný soud se nikdy nevyjádřil o SPD jako o extrémistické straně. Proto mi přijde, že vládní zmínka ve zprávě je absolutně neadekvátní. Jak říkám – byla bych pro to, aby tyto zprávy vycházely od jiných instancí, neboť ani Parlament ČR, ani Ministerstvo vnitra nejsou orgány činnými v trestním řízení. Tyto instituce by neměly předstírat, že jsou vyšetřovateli či soudci…Konečně co je špatného, když část populace odmítá migraci, je to názor jako názor. Když vládní zpráva takto označuje SPD, vlastně tím, alespoň dle mého, uráží/odsuzuje i část voličů, tedy část národa.Ani program SPD není zakázán, ani nebyl žádným soudem shledán extrémistickým. Je tu však značný tlak z Evropské unie, co se týká migrace. Takže už jen samo kritické zmiňování migrace může být v dnešním kontextu zařazeno do „nepohodlných názorů“. V tomto smyslu se program SPD nemusí hodit ani EU, ani současné vládě ČR…Viděl bych problém v tom, že když se takovéto označení nechá být, může se stát, že nějaká jiná politická konstelace přijde po volbách se zákonem, který se napíše na míru někomu z SPD (něco jako Lex Babiš) a který bude mít zpětnou platnost. Není lepší jednat teď? Zatím nebudu předjímat oficiální stanovisko SPD jako celku, osobně ale věřím, že vedení hnutí vše zkonzultuje s právníky. V loňské zprávě figurovalo mé jméno. Byla jsem tedy zmíněna i já. Z tohoto obavu mám. Jakmile skončí můj mandát, trestní stíhání bude pokračovat... Loňská zpráva mi přijde, že tu tendence vytvořit precedens je, resp. pro to, aby se před soud dostali lidi s takzvanými „nepohodlnými“ názory. Nepohodlnými názory jsou míněny názory nesouhlasné s těmi vládními…Za extrémisty tato vláda považuje i osoby, kterým vadilo odstranění sochy maršála Koněva z náměstí Interbrigády v Praze. Pochopil bych, kdyby byl za extrémistu považován ten, kdo sochy ničí, ale takhle? Má se člověk bát dalšího vývoje? Copak vláda odmítá demokratický dialog?Dnes je za extrémistu považován každý s jiným názorem. Každý takový je nepohodlný, nehodí se… Myslím, že opravdu směřujeme k tomu, že tu počíná totalita, lidé budou muset zvažovat, zda budou moci něco říci nebo napsat. Po letech zkušeností: děláte si průzkumy, co si voliči myslí o SPD? Jak je to dnes s migrací obecně? Chvíli to vypadalo, že se migranti možná bojí covidu-19. Nebo si jen média nevšímala dalšího průběhu? Téma trošku zaniklo právě díky covidu. Není to jen téma migrace, stalo se to i dalším tématům. Těžko říci, zda to bylo záměrem. Lidé se soustředili na něco jiného: nejprve to mohl být ten strach z covidu, nyní se k tomu mohou přidávat různé existenční obavy a problémy. U některých se zhoršila schopnost splácet pohledávky, třeba přišli o práci. Další zkrachovali. I tak se otázka migrace znovu otevírá, vidíme některé státy jako Řecko, Španělsko, Itálie … s migrací mají stále větší problémy. Na druhou stranu musím říci, že díky našemu programu se třeba i jiné politické strany migraci začaly věnovat. Část obyvatelstva si migraci nepřeje. V tomto smyslu je třeba apelovat na EU. Zde to vidím i tak pozitivně, téma jako takové snad nezanikne. Věřím, že postoj proti migraci bude sílit. V Evropě máme v rámci utužující se integrace ještě jeden problém. Hovoří se o vytvoření makroregionů a zániku národních států. Může to skončit také tak, že migranti se přistěhují do nějakého z takových regionů a hned dostanou volební právo. Na základě všeobecného vývoje si to umím zcela jasně představit. Ostatně by to jistě podpořily dále různé neziskovky, které ovlivňují politiku i na komunální úrovni. To už by se Evropa hodně změnila. Co říci voliči, aby vás uslyšel?Nejdříve k makroregionu – státy ztratí svou identitu, až něco takového vznikne. V ČR zatím mají lidé, když čtu názory, docela zdravý rozum, nelíbí se jim to, že by tu cizinci mohli volit. Jak by to mohl dělat někdo, kdo nemá k zemi vztah? Pořád u nás vládne jistá soudnost. Velkou otázkou je, co se stane po nadcházejících volbách. Kam tento stát povede nová vláda? Mohl by to být problém, resp. kdyby sem přišel větší počet cizinců… Pokud dostanou volební právo, je také možné, že tvář politické scény se promění k nepoznání. Někteří politici říkají, že ČR zatím pro migranty není lákavou destinací. Ale umím si představit i to, že EU schválně změní přenastavení, čímž vytvoří v ČR pro migranty výborné podmínky. Co pak?Pokud by EU sjednotila podpůrné dávky, pak by pro migranty nebyl problém vybrati si pro život i Českou republiku. Zatím směřují do těch států, kde je to pro ně výhodnější. Změní-li se podmínky i u nás, parametry budou jednotné, bylo by to už něco jiného. EU například schválí a prosadí přerozdělení kvót. Bude-li to mít pak nekompromisní charakter, pak tu budeme mít docela problém. Díky moc za rozhovor.

česká republika

