Merkelová: EU musí hledat cesty „přímého dialogu“ s ruským vedením

V EU musí vytvořit nástroje pro společnou reakci na „provokace“ ze strany Ruska, prohlásila kancléřka SRN Angela Merkelová ve čtvrtečním projevu ve Spolkovém... 24.06.2021, Sputnik Česká republika

Evropská unie potřebuje vlastní formáty jednání s Ruskem a jeho prezidentem Vladimirem Putinem, je třeba vyvinout společné nástroje pro reakci na politiku Moskvy a také sestavit seznam společných strategických zájmů. Prohlásila to ve čtvrtek kancléřka SRN Angela Merkelová ve vládním prohlášení ve Spolkovém sněmu. EU se nesmí spokojit jenom s rozborem vztahů s Moskvou. Řekla, že v případech, když unie reaguje na aktivity Ruska, koná se to často bez koordinace mezi jejími členy. List The Financial Times ve středu napsal, že Merkelová prý navrhla pozvání prezidenta RF Vladimira Putina na schůzku s lídry zemí EU. Podle novinové zprávy byl tento návrh podpořen francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Vláda SRN ve své odpovědi na dotaz agentury TASS nepotvrdila, ale ani nevyvrátila tuto informaci. Jak uvádějí noviny, Německo se domnívá, že ženevský summit se stal „vzorem“ pro obnovení vztahů s Ruskem.

