https://cz.sputniknews.com/20210624/muzeme-bombardovat-ministerstvo-zahranici-rf-se-vyslovilo-k-incidentu-s-britskym-torpedoborcem-14937978.html

„Můžeme bombardovat.“ Ministerstvo zahraničí RF se vyslovilo k incidentu s britským torpédoborcem

„Můžeme bombardovat.“ Ministerstvo zahraničí RF se vyslovilo k incidentu s britským torpédoborcem

Náměstek ministra zahraničí RF Sergej Rjabkov v nedávném komentáři k incidentu s britským torpédoborcem Defender prohlásil, že když kolegové nechápou, co je to... 24.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-24T10:51+0200

2021-06-24T10:51+0200

2021-06-24T10:51+0200

černé moře

velká británie

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/14938239_0:0:1902:1069_1920x0_80_0_0_25e670afafef77b2ceae23c018a15745.jpg

Ministerstvo obrany RF ve středu učinilo prohlášení, že britský torpédoborec Defender překročil ruskou hranici a vstoupil na tři kilometry do ruských vod v okolí mysu Fiolent (Krym). Poté ruská strážní loď vykonala varovnou střelbu a letadlo Su-24M „varovné bombardování“ po kurzu plavby torpédoborce. Rjabkov varoval „všechny, kdo pod heslem volné mořeplavby porušují státní hranici RF, před podobnými provokačními činy“. „Můžeme apelovat na zdravý smysl, žádat respektování mezinárodního práva, a když to nepomáhá, můžeme bombardovat. Nejen po kursu, ale po cíli, když to kolegové jinak nechápou,“ dodal v odpovědi na otázku, co se dá dělat v budoucnu, abychom se vyhnuli incidentům jako s torpédoborcem Defender, včetně nepřipustit to s americkými partnery. Snaha zhatit výsledky summitu Putin-Biden?Náměstek předsedy Rady federace Konstantin Kosačev má za to, že cílem provokačních aktivit Velké Británie v Černém moři s torpédoborcem Defender je pokus o zmaření dohod mezi Ruskem a USA dosažených na ženevském summitu. Podle názoru náměstka předsedy Rady federace dnes hodně závisí na reakci Američanů, „podpoří provokatéry nebo zachovají duch Ženevy“. „Budeme to pozorně sledovat,“ řekl na závěr politik.

https://cz.sputniknews.com/20210623/cernomorsky-incident-ruska-valecna-lod-varovne-vystrelila-na-britsky-torpedoborec-14929767.html

černé moře

velká británie

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

černé moře, velká británie, rusko