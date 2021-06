https://cz.sputniknews.com/20210624/na-mzv-rf-prohlasili-ze-by-ceska-republika-mela-zmenit-pristup-k-obnoveni-vztahu-s-ruskou-federaci-14942321.html

Na MZV RF prohlásili, že by Česká republika měla změnit přístup k obnovení vztahů s Ruskou federací

Na MZV RF prohlásili, že by Česká republika měla změnit přístup k obnovení vztahů s Ruskou federací

Praha by měla opustit ty způsoby jednání, kterých se drží, řekl náměstek ministra Alexandr Gruško. 24.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-24T23:03+0200

2021-06-24T23:03+0200

2021-06-24T23:03+0200

česko

česká republika

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/368/15/3681508_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_543dc883adb4b1765f937fa5801a9d37.jpg

Aby mohl být obnoven dialog mezi oběma zeměmi, musí Česká republika opustit metody jednání s Ruskem, kterých se drží. Ve čtvrtek to prohlásil náměstek ruského ministra zahraničních věcí Alexandr Gruško.Ve středu šéf české diplomacie Jakub Kulhánek oznámil, že se na jeho ministerstvu konalo jednání se zástupci všech parlamentních stran o česko-ruských vztazích. Debata trvala zhruba hodinu a půl, do říjnových voleb by se měla uskutečnit minimálně ještě jednou. Pro navazování spolupráce s Ruskem je podle Kulhánka potřeba mít co nejširší politickou shodu.Někteří politici ale podle serveru Deník N prosazovali na jednání to, aby Česko žádalo po Rusku omluvu a finanční náhradu za výbuch skladů ve Vrběticích. Další naopak trvali na normalizaci vztahů.Ve čtvrtek český premiér Andrej Babiš (ANO) před zahájením summitu EU v Bruselu oznámil, že považuje za nezbytné udržování dialogu mezi Českem a Ruskem. Podle Babišových slov ČR zváží podporu návrhu na uspořádání vrcholného jednání unijních představitelů s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Tento summit, jak uvádí britský deník Financial Times, navrhla německá kancléřka Angela Merkelová.Česko-ruské vztahyVztahy mezi Českem a Ruskem se dramaticky zhoršily v důsledku kauzy Vrbětice, když Babiš a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) 17. dubna oznámili, že za výbuchy ve vrbětických muničních skladech v roce 2014 mohou ruští agenti.Moskva svou odpovědnost odmítá. Rusko a Česká republika si poté vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně země přešly na princip parity.Ke konci května muselo na obou zastupitelstvích zůstat 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Ruská vláda následně zařadila Českou republiku na seznam nepřátelských zemí, kde se ještě umístily Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil.

https://cz.sputniknews.com/20210623/merkelova-a-macron-chteji-pozvat-putina-na-summit-eu-14936013.html

1

česká republika

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, rusko