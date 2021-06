https://cz.sputniknews.com/20210624/nocni-bourky-zvedly-hladiny-nekterych-toku-kvuli-popadanym-stromum-stoji-vlaky-14936960.html

Noční bouřky zvedly hladiny některých toků. Kvůli popadaným stromům stojí vlaky

Noční bouřky zvedly hladiny některých toků. Kvůli popadaným stromům stojí vlaky

Noční boučky v západních, středních a jižních Čechách, v Praze a na jižní Moravě zvedly hladiny menších toků. Řeka Otava překročila druhý povodňový stupeň... 24.06.2021, Sputnik Česká republika

Předpověď Českého hydrometeorologického ústavu se vyplnila. Noční bouřky zvýšily hladiny řek. Spadlé stromy a výpadky napájení a zabezpečovacího zařízení zastavily nebo omezily provoz na železnici na více než 20 místech. Problémy byly a jsou hlavně v jižních a středních Čechách.Okolo 5:30 byla na druhém povodňovém stupni pohotovosti Otava v Sušici a Rejštejně na Klatovsku a Volyňka v Něměticích na Strakonicku. V Sudslavicích na Prachaticku se Volyňka kolem jedné v noci dostala dokonce až na třetí stupeň ohrožení, okolo druhé ranní se na třetí stupeň dostal také Botič v pražských Nuslích. Hladina obou řek následně klesala a v 5:30 již byla bez povodňového stupně.Na první stupeň se dostala Křemelná v západních Čechách, ve středních Čechách Botič, Litavka a Kocába, na jižní Moravě vystoupala hladina Jevišovky.Pražští hasici během rána zasahovali u několika případů popadaných stromů na komunikaci, do sedmé hodiny ráno zasahovali u 37 případů spojených s deštěm.Další bouřky meteorologové očekávají v noci na pátek, půjde o většinu území Česka. Výstraha ČHMÚ před vzestupem hladin platí do pátečního poledne v Plzeňském kraji, v západní části Jihočeského, v jihozápadní části Středočeského kraje a v Praze.Problémy na železniciSpadlé stromy a výpadky napájení a zabezpečovacího zařízení v noci zastavily nebo omezily provoz na železnici, šlo o více než 20 míst. Jak uvádí ČTK, problémy jsou hlášeny především v jižních a středních Čechách, většinou jde o regionální tratě. Některé problémy již byly vyřešeny. U Vraného nad Vltavou je nadále trať zaplavená vodou a bahnem.Zabezpečovací zařízení vypadlo například v Protivíně na Písecku, u Hluboké nad Vltavou, Pacově na Pelhřimovsku nebo na trati Ješetice – Střezimíř na Benešovsku. Z webu Českých drah vyplývá, že porucha zabezpečovacího zařízení je i na trati Česká Třebová - Dzbel, kde byla nasazena náhradní autobusová doprava.Spadlý strom zase zastavil dopravu na středočeských úsecích Kácov – Ledečko a Plaňany – Pečky a také na trati Březnice – Mirovice na pomezí středních a jižních Čech.Problémy zůstávají u Vraného nad Vltavou, směrem do Davle jsou koleje zaplavené, do pražské Zbraslavi je zavalená bahnem a kamením.Úterní bouřkyBouřky do Česka dorazily již v noci na úterý, kdy se bez elektřiny ocitlo přes 12 tisíc domácností. Nejvíce bouřky s vydatným deštěm řádily na Vysočině a v Jihomoravském kraji. Hasiči měli nejvíce práce s odstraňováním popadaných stromů a čerpáním vody ze zatopených míst.V Dolních Bojanovicích na Hodonínsku podle místních padaly až pěticentimetrové kroupy, hasiči uvedli, že v obci zasahovali do tří do rána.

bouřka, praha, česká republika