Podle Peksy by se Česko mělo EU za smrt Roma zodpovídat. Nejsme banánová republika, oponuje Foldyna

Europoslanec za Pirátskou stranu Mikuláš Peksa a poslanec SPD Jaroslav Foldyna byli hosty pořadu 360° na CNN Prima NEWS. Ve studiu se vyjádřili ke kauze... 24.06.2021, Sputnik Česká republika

Europoslanec Mikuláš Peksa v pořadu prohlásil, že Ministerstvo zahraničí by mělo obhájit jednání orgánů České republikyČesko by podle něj mělo na mezinárodním poli dokázat, že nepatří k zemím, které zachází se svými občany tak, jak se jim zachce. V reakci na středeční rozhodnutí Rady Evropy Peksa poznamenal, že nejde o orgán Evropské unie, ale nezávislou instituci, která sdružuje daleko širší počet států.Podle něj je zcela logické, že tento zákrok vyvolává mnohé otázky. Nejsme banánová republika, tvrdí poslanec FoldynaNaopak poslance Jaroslava Foldynu (SPD) středeční rozhodnutí Rady Evropy překvapilo. Podle něj policisté zpacifikovali člověka v souladu s tím, jak byli cvičeni, a použili chvaty, které jsou v souladu se zákonem. Incident v TeplicíchZpravodajský server Romea.cz, který poskytuje informace o dění v romském světě a je v současné době nejnavštěvovanějším romským zpravodajským serverem v České republice, napsal v pondělí 21. června o případu smrti jednoho Roma, k němuž došlo v Teplicích. Portál poznamenal, že na sociálních sítích se mezi Romy masivně šíří video z Teplic, kde po zásahu policie zemřel mladý muž.Někteří lidé smrt muže romského původu přirovnávají ke smrti černocha George Floyda. Porovnání s kauzou Floyda vzniklo kvůli tomu, že v Teplicích jeden ze zasahujících policistů klečel několik minut Romovi na krku.Později Rom zemřel v sanitce. Policisté popírali, že by smrt zavinil policejní zákrok. Podle jejich slov se příčinou smrti stala příliš vysoká dávka drogy, kterou měl užít.Později výsledky soudní pitvy zmíněného Roma, který zemřel při převozu do nemocnice v Teplicích, vyloučily souvislost úmrtí se zákrokem policistů, který předcházel zadržení muže.„Podle předběžné pitevní zprávy bylo u muže zjištěno podezření z ovlivnění cizorodou látkou amfetaminové řady a při pitvě byly zjištěny chorobné změny věnčitých tepen srdce,“ uvedl mluvčí policie Daniel Vítek ve vyjádření k incidentu.

Zprávy

