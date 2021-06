https://cz.sputniknews.com/20210624/politizace-nevede-k-nicemu-jinemu-nez-k-radikalizaci-varuje-ondrej-neff-kvuli-vyzve-rady-evropy-14943982.html

„Politizace nevede k ničemu jinému než k radikalizaci,“ varuje Ondřej Neff kvůli výzvě Rady Evropy

„Co ale soudného člověka musí znepokojit přinejmenším tak, jak je generální tajemník Rady Evropy znepokojen po zhlédnutí několikavteřinového záběru z mobilu,“... 24.06.2021, Sputnik Česká republika

V článku označil Neff výzvy Rady Evropy k okamžitému a důkladnému vyšetření smrti Roma po policejním zákroku v Teplicích za politikum.Přiznává dále, že záběr pořízený před incidentem nezachycuje standardní chování a výsledky vyšetřování nelze předjímat, opravdu musí být důkladné a nezávislé.Dále se zmínil o porovnání dotyčného Stanislava T. s Georgem Floydem z USA. Poukázal na velké rozdíly v těchto případech.„Rasové napětí v USA zjevně přerůstá do rozměru černého rasismu, hnutí BLM je už očividně rasistické a bohužel se už mluví o semínkách občanské války. Nic takového v Česku není. Co není, může být,“ napsal a připomněl kauzu zdi v Matiční ulici v Ústí nad Labem.Poslední část svého názorového článku věnoval možným neshodám mezi zástupkyní ombudsmana Monikou Šimůnkovou, která se chce případem zabývat, a ombudsmanem Stanislavem Křečkem.Na závěr textu uvedl, že „politizace nemůže vést k ničemu jinému než k radikalizaci“.Neffův článek následně citoval na své facebookové stránce ombudsman Stanislav Křeček.Incident v TeplicíchZpravodajský server Romea.cz, který poskytuje informace o dění v romském světě a je v současné době nejnavštěvovanějším romským zpravodajským serverem v České republice, napsal v pondělí 21. června o případu smrti jednoho Roma, k němuž došlo v Teplicích. Portál poznamenal, že na sociálních sítích se mezi Romy masivně šíří video z Teplic, kde po zásahu policie zemřel mladý muž.Někteří lidé smrt muže romského původu přirovnávají ke smrti černocha George Floyda. Porovnání s kauzou Floyda vzniklo kvůli tomu, že v Teplicích jeden ze zasahujících policistů klečel několik minut Romovi na krku.Později Rom zemřel v sanitce. Policisté popírali, že by smrt zavinil policejní zákrok. Podle jejich slov se příčinou smrti stala příliš vysoká dávka drogy, kterou měl užít.Později výsledky soudní pitvy zmíněného Roma, který zemřel při převozu do nemocnice v Teplicích, vyloučily souvislost úmrtí se zákrokem policistů, který předcházel zadržení muže.„Podle předběžné pitevní zprávy bylo u muže zjištěno podezření z ovlivnění cizorodou látkou amfetaminové řady a při pitvě byly zjištěny chorobné změny věnčitých tepen srdce,“ uvedl mluvčí policie Daniel Vítek ve vyjádření k incidentu.

