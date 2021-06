https://cz.sputniknews.com/20210624/povinnost-nosit-respirator-zustava-definitivne-oznamil-vojtech-chce-radeji-vyckat-dalsiho-vyvoje--14944363.html

Povinnost nosit respirátor zůstává, definitivně oznámil Vojtěch. Chce raději vyčkat dalšího vývoje

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) původně uvažoval o změně, podle které by lidé v Česku již od 1. července mohli nosit v uzavřených prostorách roušky... 24.06.2021, Sputnik Česká republika

„My v tuto chvíli nebudeme dělat změnu na roušky obecně, protože chceme ještě vyčkat dalšího vývoje. Zhoršení v posledních dnech vidíme na datech, že přestal klesající trend a spíše je to stagnace nebo zhoršování situace,” uvedl ministr.Vojtěch poukázal na to, že se šíření onemocnění zrychlilo zejména v Praze. Největší počet nových případů se přitom nyní vyskytuje ve školách. To je podle Vojtěcha spojeno s tím, že bylo zrušeno nošení roušek při výuce.Připomněl, že před odjezdem na tábory mají děti povinnost absolvovat test, antigenní nebo PCR. aby při jejich setkávání v jiných kolektivech nenastalo zhoršení.Hygienici o aktuální epidemiologické situaciPražští hygienici také dnes označili hlavní město za nejhorší region z hlediska vývoje nákazy a spojují to se zvýšeným pohybem a vysokou mobilitou obyvatelstva. Apelují proto na občany, aby dodržovali platná opatření, nechali se naočkovat a případně se pravidelně testovali.V souvislosti se zvýšeným rizikem opětovného zhoršování epidemiologické situace hygienici radí, aby lidé se vší pozorností dbali na využití ochrany dýchacích cest během kontaktů s dalšími osobami, dodržovali odstup a často si myli a dezinfikovali ruce.„Stejně se jako stěžejní jeví striktní dodržování protiepidemických opatření po návratu ze zemí s vysokým výskytem covidu-19 a maximální obezřetnost při pobytu v zahraničí obecně s cílem bránit zavlečení onemocnění z těchto států do ČR,” dodali hygienici.

