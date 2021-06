https://cz.sputniknews.com/20210624/rada-evropy-bude-v-rozpacich-media-zverejnila-desive-video-kde-rom-z-teplic-mlati-hlavou-do-auta--14939501.html

Rada Evropy bude v rozpacích. Média zveřejnila děsivé video, kde Rom z Teplic mlátí hlavou do auta

Uživatelé na internetu nyní mají možnost se dozvědět, co se dělo před příjezdem teplické policie a následným kontroverzním zadržením mladého Roma. Na záběrech... 24.06.2021, Sputnik Česká republika

Policejní zákrok v Teplicích, po němž zemřel mladý Rom, který se nacházel pod vlivem omamných látek, vyvolal kontroverze nejen v České republice, ale i v Evropě. Včera totiž mluvčí generálního tajemníka Rady Evropy Daniel Höltgen vyzval české úřady k důkladnému vyšetření okolností incidentu.Dále evropský úředník zdůraznil, že Rada Evropy dlouhodobě spolupracuje s vládami a romskou komunitou za účelem boje proti diskriminaci Romů a podpory jejich integrace do společnosti. Další záběry z místa incidentuMezitím česká média zveřejnila nové video, které poskytuje možnost získat větší přehled o tom, co se odehrávalo před příjezdem teplických policistů. Tento záznam byl natočen z jiného úhlu a je na něm dobře vidět, jak teplický Rom nejdříve několikrát bušil pěstí do auta a pak do něj dvakrát narazil hlavou.Samotný záznam byl pořízen z místa, kde později tepličtí policisté zaklekli mladého muže. Podle oficiálního stanoviska české policie zákrok proběhl v souladu se zákonem a neměl žádnou souvislost s následným úmrtím zadrženého. Důvodem smrti se měla stát příliš vysoká dávka drogy, kterou dotyčný před tím požil.Dnes česká média přišla s informacemi o tom, že Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) nebude zahajovat úkony trestního řízení vůči policistům z Teplic. Jak uvedla mluvčí GIBS Ivana Nguyenová, inspekce nespatřila v jednání příslušníků policie trestný čin.Hamáček znovu podpořil policisty v případu zásahu v TeplicíchVicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) zopakoval svou podporu zasahujícím policistům.Na doplňující dotaz, zda se případu věnuje zvýšená pozornost, odpověděl, že se vede standardní šetření.Připomeňme, že Hamáček už v pondělí večer na Twitteru napsal, že zasahující policisté mají jeho plnou podporu.

