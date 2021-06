https://cz.sputniknews.com/20210624/ruske-mzv-vyjadrilo-protest-britske-velvyslankyni-kvuli-incidentu-s-torpedoborcem-johnson-se-haji-14942800.html

Ruské MZV vyjádřilo protest britské velvyslankyni kvůli incidentu s torpédoborcem. Johnson se hájí

Ruské MZV vyjádřilo protest britské velvyslankyni kvůli incidentu s torpédoborcem. Johnson se hájí

Ruské ministerstvo zahraničních věcí si předvolalo britskou velvyslankyni Deborah Bronnertovou poté, co torpédoborec Defender narušil hranici v Černém moři. 24.06.2021, Sputnik Česká republika

„Velvyslankyni byl vysloven rozhodný protest proti narušení hranice Ruské federace a provokativním a nebezpečným akcím lodě britského námořnictva v teritoriálních vodách Ruské federace, které ruská strana považuje za hrubé porušování Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982,“ uvedlo ministerstvo ve svém prohlášení.Torpédoborec Defender jednal legálně, protože Londýn neuznává územní nároky Ruska na Krymský poloostrov. Tak britský premiér Boris Johnson okomentoval pro agenturu Reuters incident s narušením ruských hranic v Černém moři.Označil toto území za ukrajinské vody, které „byly použity pro průchod z bodu A do bodu B“.Johnson zároveň nesouhlasil s tím, že současné vztahy mezi Moskvou a Londýnem jsou na historicky nízké úrovni, přičemž poznamenal, že v jeho době to bylo mnohem horší.Ministerstvo obrany RF uvedlo, že Defender, torpédoborec britského námořnictva, překročil hranici a vstoupil na tři kilometry do ruských vnitřních vod poblíž Krymu. Ruská pohraniční hlídková loď zahájila varovnou palbu a letadlo Su-24M provedlo „varovné bombardování“ směrem ke kurzu pohybu lodi, která poté opustila území ruského státu.Rusko upozorní OBSE na problém incidentu s britským torpédoborcem v Černém moři, řekl Alexandr Lukaševič, stálý zástupce RF při OBSE.Britské ministerstvo obrany uvedlo, že loď prováděla mírový průchod teritoriálními vodami Ukrajiny a nedošlo k žádným varovným výstřelům.Admirál Nikolaj Jevmenov, vrchní velitel ruského vojenského námořnictva označil tento incident za arogantní výzvu ze strany Velké Británie. Vysoce ocenil jednání ruských lodí a zdůraznil, že Rusko dodrželo všechny normy mezinárodního práva.Předtím korespondent britské národní televizní a rozhlasové organizace BBC, který byl přítomen na palubě britské lodi, uvedl, že loď úmyslně narušila hranice ruských teritoriálních vod.Kapitán torpédoborce Defender promluvil o incidentu v Černém mořiVincent Owen, kapitán britského torpédoborce Defender uvedl, že ruská loď pobřežní stráže zahájila varovnou palbu během incidentu v Černém moři poblíž Krymu.

