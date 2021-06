https://cz.sputniknews.com/20210624/v-indii-promluvili-o-bleskurychle-nakazlivosti-kmene-delta-plus-14930244.html

V Indii promluvili o „bleskurychlé“ nakažlivosti kmene delta plus

V Indii promluvili o „bleskurychlé“ nakažlivosti kmene delta plus

Zvláštnost nového kmene koronaviru delta plus spočívá v tom, že je mimořádně nakažlivý, oznámil portál India Today s odvoláním na ředitele Indického institutu... 24.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-24T00:42+0200

2021-06-24T00:42+0200

2021-06-24T00:42+0200

svět

koronavirus

svět

zdraví

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/14323023_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_74ffdf0da5c5f61c892ca4a1170b9d88.jpg

Podle názoru vědce se touto mutací indického kmene můžete nakazit, když prostě projdete kolem nemocného člověka bez roušky. I když dodržování bezpečnostních opatření pomůže zabránit šíření infekce, jsou úřady i nadále znepokojeny odolností delty plus proti monoklonálním protilátkám a jeho schopností „obcházet“ imunitu.Indická varianta (B.1.617) koronaviru byla objevena v březnu. Později byly vyčleněny tři podrody: B.1.617.1, B.1.617.2 a B.1.617.3. Liší se od sebe několika mutacemi ve S-proteinu, díky němuž proniká patogen do organismu. Všechny se po světě různě šíří.Kmen delta i nadále mutuje. Koncem minulého týdne ohlásil indický stát Maháráštra variantu delta plus (B.1.617.2.1). Celkem bylo v Indii zaznamenáno 22 případů nakažení. Delta plus se vyznačuje mutací K417N v S-proteinu, která může snižovat aktivitu séra a protilátek u lidí, kteří nemoc prodělali nebo byli očkováni.Slovensko má mutaci deltaNa Slovensku laboratoře potvrdily výskyt varianty delta nového koronaviru. Informovala o tom agentura TASR s odkazem na mluvčí Úřadu veřejného zdravotnictví (ÚVZ) Dašu Račkovou. Nebezpečnou mutaci na Slovensko zavlekla osoba, která přicestovala z Ruska.Před jednáním vlády zavlečení mutace delta potvrdil i slovenský ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský (OĽaNO). Dotyčná osoba se nejspíše mohla nakazit během návštěvy fotbalového zápasu v Petrohradu, uvádí TASR.Indická mutace delta je nebezpečná tím, že je nakažlivější než britská mutace, šíří se dvakrát rychleji a je odolnější vůči první dávce očkování.Připomeňme, že v úterý Lengvarský oznámil, že se příští týden spustí kontroly na hranicích. Do formuláře eHranica se budou muset hlásit všichni, kteří přicestují na Slovensko. Lidé, kteří nebudou naočkováni se budou muset při vstupu do země prokázat platným PCR testem. V případě naočkovaných osob bude stačit vyplnit příslušný formulář.

https://cz.sputniknews.com/20210623/pripominky-who-ohledne-vyroby-sputnik-v-budou-odstraneny-14928870.html

1

svět

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, svět, zdraví