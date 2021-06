https://cz.sputniknews.com/20210624/zakaz-vstupu-ockovanym-mrna-vakcinou-do-obchodu-broucek-v-olomouci-co-na-to-lekar-14944882.html

Zákaz vstupu očkovaným mRNA vakcínou do obchodu Brouček v Olomouci. Co na to lékař?

Zákaz vstupu očkovaným mRNA vakcínou do obchodu Brouček v Olomouci. Co na to lékař?

Obchod Brouček s dětským oblečením v Olomouci zakázal vstup lidem očkovaným mRNA vakcínou proti koronaviru. 24.06.2021

Dobrý den. Je to z vaší strany recese? Či jste se tak rozhodli opodstatněně?Dětský obchod Brouček: Je to na základě seznámení se s odbornými studiemi z Británie a USA, které jsme si shodou okolností přečetli, tedy z naší strany žádná recese. Snažíme se jen a pouze chránit naše těhotné klientky, toť vše. Do našeho obchodu může samozřejmě vstoupit každý. Pokud by ale byla přítomna těhotná žena, pak bychom moc prosili člověka s mRNA očkováním, aby chvíli vyčkal před obchodem, než těhotná klientka dokončí nákup. Poté člověk s mRNA vakcínou může vstoupit. Jinak si může zájemce zboží objednat i telefonicky…Ano, nic není 100%, takže koronavirus mohou šířit i lidé vakcinovaní. V čem jsou ale naočkovaní podle vašeho názoru nebezpečnější než třeba bezpříznakoví přenašeči, kteří vakcinovaní nejsou, navíc to třeba ani o sobě nevědí, tedy že jsou nositeli viru? Pokud je někdo nějakou mRNA vakcínou naočkován, v čem konkrétně spočívá riziko pro ostatní nenaočkované, případně těhotné?Studie popisovaly, že po plošné vakcinaci lidí v Británii i USA se objevilo určité množství případů – stovky až tisíce – spontánních potratů, přičemž v jakémkoli stádiu. Řekli jsme si, že to nechceme riskovat vzhledem k tomu, že naše klientky jsou lidé, s nimiž se často osobně známe. Proto jsme se rozhodli přikročit k tomuto opatření, dokud se neobjeví další aktuální studie, které by vnesly do celé záležitosti jasno. Hned poté naše omezující upozornění odstraníme.Cožpak třeba rouška či respirátor nezabraňují přenosu částic? Nestačila by již zavedená opatření?Tohle není otázka na nás.Co ale klienti, kteří se nepřiznají, že byli očkováni. Co pak? Nesnižuje to význam či smysl omezující výzvy ve vašem obchodě? Takový klient do prodejny jednoduše vstoupí, aniž bude „odhalen“. Nakolik je z tohoto hlediska vaše opatření efektivní? Zaznamenal jsem vůči vašemu postupu určitou námitku ze strany české obchodní inspekce… 99 % klientů – to jsou naši stálí zákazníci (zákaznice). Nikoho nelegitimujeme, neomezujeme, tudíž nediskriminujeme… Očkovaní lidé obecně [zřejmě mimo naše klienty na to mohu reagovat tak, že se cítí znevýhodněni. To si uvědomujeme. Ale my sami to nezjišťujeme, kdo je po vakcíně… Z naší strany jde spíše o formu apelu, abychom byli k sobě všichni ohleduplní. Nic víc. Je na každém, jak se rozhodne.Sputnik se zeptal lékařského biologa a genetika Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN doc. Františka Lišky.Pane doktore, může naočkovaný člověk přenést na nenaočkovaného jedince partikule vakcíny?Liška: Vyloučit nelze nic, ale podle mého názoru je to nesmysl.Že by očkovaný přenesl na neočkovaného partikule vakcíny? Částice vakcíny nejsou infekční. Člověk dostane vakcínu injekčně, jinak se látka do těla prostě nedostane. Mimo tělo dochází k rozkladu očkovací látky, nebo při špatném skladování… RNA je všeobecně velmi nestabilní. Aby chvíli vydržela a mohla se dostat do buněk těla, je obalena lipidovou schránkou; nutná je správná aplikace. Není to tak jednoduché…Takže aby se do buněk očkovací látka dostala, je třeba intramuskulární aplikace. I kdybychom substanci vdechli či vypili, nic to člověku neudělá.Klient do obchodu Brouček nepřijde s trčící injekcí... Očkovaný přece nevydechuje vakcínu, ani ji nevydechuje, ani ji nepotí…Nevyskytuje se na povrchu těla. Je jen v místě vpichu, ve svalu těla. RNA je kolem nás velké množství v rámci různých virů. Ale RNA z vakcíny ve vzduchu vážně není. Naopak chytit koronavirus ze vzduchu možné je. S tím bych souhlasil.Zeptám se obecně – mRNA vakcíny a samovolné potraty?Tento problém jsem nestudoval, ale můžu říci zcela uvědoměle, že i kdyby se gravidní žena v obchodě Brouček dostala do blízkosti vakcinované osoby, jen kvůli tomuto u ní k samovolnému potratu nedojde. Potraty existují, ale vedou k nim důvody jiné. Rizikovým faktorem je často věk budoucí maminky… Většinu potratů mají na svědomí genetické vady plodu. Může jít o chromozomové vady u „starších“ vajíček. Toto je nejčastější důvod.Myslím, že spousta lidí zažila rok strachu. Já bych v tom nepokračoval. Není to dobré pro zdraví. Pojďme se uklidnit a žít normální život. Kdo se bojí očkování, ať se neočkuje. Ve většině případů se vakcinovaným nic nestalo. Na to, kolik bylo málo času na vývoj vakcín, zdá se, že jsou tyto kvalitní. Přece nikdo nechce, aby se lidé začali bát opouštět svůj domov. Podívejte se, jak je třeba nebezpečná automobilová doprava. Pokud se někdo dostane do ošklivé havárie, pak už je otázka zbytečná, zda se vakcinovat, či nikoli.Na celém světě máme spíše jednotky lidí, kteří podlehli vakcíně. Daleko oprávněnější je bát se, když už, koronaviru, protože ten paseku udělat může.Cožpak dlouhý vývoj, tolik požadovaný, je zárukou kvality?Nejde ani tak o dlouhý vývoj jako o to, aby se vědělo, co se vyvíjí. Vývoj je dlouhý obvykle proto, že je nedostatek financování nebo nedostatek pacientů. Během pandemie koronaviru nedostatek pacientů vlastně nebyl a evidentně byly uvolněny odpovídající hmotné prostředky. Sponzoři byli ochotni vše zaplatit. Proto – v tomto případě – vývoj vakcín dlouho netrval. Nic nenasvědčuje tomu, že to bylo záměrně uspěcháno.Kritici se obávají čipování člověka. Co si pod tím můžeme představit?Čip je něco, co má v sobě elektroniku. Elektroniku můžeme vyloučit. Že by šlo o čipování na úrovni označkování DNA? To by vyžadovalo hromadný sběr biologického materiálu. Pokud by toto měla být pravda, asi by se „označkování“ nedělalo mRNA vakcínami, protože ty v těledlouho nevydrží. Celkově nevím, komu a k čemu by to mělo sloužit. Po vakcíně v těle nic nezbyde, proto je nutné se případně znovu přeočkovávat. Imunita časem vyvane, takže úvahy a obavy tohoto typu se mi zdají být zbytečné, ba mnohonásobně přehnané.A jde-li o sběr osobních dat, řada lidí je dává na sítích běžně k dispozici. Největším špionem je stejně náš mobilní telefon v kapse a nezdá se mi, že by se lidí smartphonů jen tak vzdávali. Prostě kdyby chtěl někdo někoho „čipovat“ na úrovni DNA, asi by se to udělalo jinou cestou než plošnou vakcinací. Lidé by neměli panikařit. Koronavirus nepodceňujme, vakcíny v historii lidstvu nejednou mnohokrát prospěly. Měli bychom proto zvážit, zda se poddávat zjednodušeným představám, které mezi lidmi mohou kolovat.Pane doktore, moc děkujeme za rozhovor.Buďte zdrávi.

