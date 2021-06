https://cz.sputniknews.com/20210624/zkrizi-se-covid-s-chripkou-lekari-maji-strach-14938083.html

Zkříží se covid s chřipkou? Lékaři mají strach

Zkříží se covid s chřipkou? Lékaři mají strach

Chřipka zmizela? Česko letos nezaznamenalo jediný laboratorně potvrzený případ chřipky, žádná epidemie tak nedorazila. Odborníci ale uvádí, že koronavirus... 24.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-24T11:37+0200

2021-06-24T11:37+0200

2021-06-24T11:37+0200

česko

covid-19 v česku. aktuální přehled

chřipka

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/14937933_0:22:2001:1147_1920x0_80_0_0_31a38caa4c77f750b929233ea9fa329b.jpg

Jak připomíná portál, letošní chřipková sezóna byla zcela výjimečná, protože v Evropě bylo zachyceno pouze 816 pozitivních vzorků. V předchozí sezóně šlo o téměř 12 tisíc případů a v letech 2018-2019 bylo dokonce odhaleno přes 16 tisíc případů chřipky. České laboratoře nezachytily žádný případ chřipky.Portál upozorňuje, že během pandemie koronaviru v Česku výrazně stoupl zájem o očkování proti chřipce. Ani navýšené množství dovezených chřipkových vakcín zájem neuspokojilo. Zároveň je v ČR velmi nízká proočkovanost, necelých 10 %.Epidemiolog Rastislav Maďar varuje, že covid-19 a chřipka nejsou to samé. Chřipku také nelze podceňovat, protože jde o velmi nebezpečnou infekci, která může zasáhnout všechny orgány, nejen ty dýchací. Může způsobit také závažné kardiovaskulární komplikace. Lidé by tak podle odborníků neměli spoléhat na to, že pokud jsou očkovaní proti covidu-19, že vakcína zabere i na chřipku.Připomíná se, že chřipkové vakcíny se používají již přes 60 let, jsou bezpečné a mohou se jimi očkovat i děti od 6 měsíců a těhotné ženy. U zdravé populace vakcína snižuje výskyt chřipky o 70-90 procent. Nežádoucí účinky jsou velmi vzácné.Politicky korektní názvy mutací covidu-19Světová zdravotnická organizace (WHO) po několika měsících náročných debat uvedla nové názvy různých druhů koronaviru. Přívlastky jako „britský“, „brazilský“ či „indický“ totiž neodpovídají požadavkům politické korektnosti a uráží země, v nichž byla nová mutace poprvé objevena. Vadilo to zejména Indii, která se proti označení jako první ozvala.V politicky hyperkorektní mluvě a bez jakéhokoliv rasistického zabarvení se názvy jednotlivých variant viru nyní budou nazývat podle písmen řecké abecedy. Úplně první mutace – dříve označovaná jako britská – se bude nazývat alfa, jihoafrická je beta, brazilská gama a indická bude deltou.

https://cz.sputniknews.com/20210611/na-slovensku-byla-potvrzena-kolumbijska-varianta-koronaviru-14804513.html

https://cz.sputniknews.com/20210617/vyradte-pojem-indicka-mutace-ze-sveho-slovniku-varianty-covidu-nyni-maji-politicky-korektni-nazvy--14871738.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

covid-19 v česku. aktuální přehled, chřipka, česká republika