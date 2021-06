https://cz.sputniknews.com/20210625/babis-prijel-na-moravu-a-byl-zdesen-kvuli-stresu-pak-ani-nechtel-aby-ho-novinari-dale-doprovazeli-14956589.html

Babiš přijel na Moravu a byl zděšen. Kvůli stresu pak ani nechtěl, aby ho novináři dále doprovázeli

Babiš přijel na Moravu a byl zděšen. Kvůli stresu pak ani nechtěl, aby ho novináři dále doprovázeli

Premiér Andrej Babiš společně s ministryní financí Alenou Schillerovou v pátek dorazili na jižní Moravu, kde se prošli vesnicemi, které byly nejvíce zasažené... 25.06.2021, Sputnik Česká republika

Premiér po svém návratu z jednání Evropské rady v Bruselu se hned vydal na Moravu, kde došlo v předvečer k tragické události. Když se ocitl v nejzničenější části obce Hrušky, kde tornádo ve čtvrtek večer srovnalo se zemí několik domů, řekl, že to vypadá stejně jako po někdejších povodních v Troubkách, které lidem také vzaly domy a osmi z nich dokonce i životy. Škody jsou podle něj v miliardách a lidé na něj apelovali, aby finanční pomoc státu přišla rychle.Po návštěvě několika obcí, které zpustošila bouře, premiér uvedl, že si nepřeje, aby ho dále doprovázeli novináři. Prohlásil, že mu to není příjemné. S ministryní se pak vydal do Moravské Nové Vsi, Mikulčic a Lužic.Tornádo na jihu MoravyVe čtvrtek večer se přes jižní Moravu přehnaly silné bouřky, Břeclavskem a Hodonínskem se navíc prohnalo tornádo. Přírodní živel za sebou nechal zpustošené obce a několik stovek zraněných. Podle posledních informací zemřelo pět lidí.Meteorologové odhadují, že tornádo mělo sílu přinejmenším F3, při níž rychlost větru dosahuje 219 km/h. Stovky domů jsou zničené. Na místě zasahují stovky policistů i hasičů. Těžkou techniku vyslala i armáda.Se záchrannými a likvidačními pracemi pomáhají i záchranáři z Rakouska a Slovenska. Rakousko vyslalo do oblasti záchranáře, a to včetně vrtulníků. Zemská vláda Dolního Rakouska uvedla, že v nemocnicích připravila pro zraněné lidi místo, pomoc nabízejí i Slováci, kteří přesunuli hasiče k hranicím.Členové vlády již přislíbili finanční pomoc regionu. Některé organizace, jako například Český červený kříž, vyhlásily veřejnou sbírku na pomoc postiženým.Výkonný ředitel nadace Via Zdeněk Mihalco pro televizi DVTV dokonce uvedl, že od včerejška již vybrali 81 milionů korun. Vlastní sbírku pořádá i Český atletický svaz. Pomoc lidem postiženým bouřkami a tornádem připravují i hráči a členové realizačního týmu reprezentace spolu s Českým hokejem.

