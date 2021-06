https://cz.sputniknews.com/20210625/babis-vaha-s-postavenim-se-proti-madarskemu-zakonu-neveri-ze-opravdu-prirovnava-lgbt-k-pedofilii--14954369.html

Babiš váhá s postavením se proti maďarskému zákonu. Nevěří, že opravdu přirovnává LGBT k pedofilii

Výzvu sedmnácti lídrů před summitem nepodpořil s tím, že si chce nechat novou maďarskou normu nejprve vysvětlit maďarským premiérem Viktorem Orbánem. „Je tu nějaká pozice Maďarska, která říká, že je to ochrana rodiny, ochrana rodičů. Potom je tady kritika, což je oprávněná kritika,“ řekl Babiš s tím, že unijní představitelé vidí v zákonu maďarské vlády zejména přirovnání homosexuality k pedofilii. Babiš si ale neumí představit, že někdo skutečně dává homosexualitu na úroveň s pedofilií. Chce proto novou maďarskou legislativu řádně analyzovat a poradit se s týmem spolupracovníků.„Věc jsem konzultoval s ministrem zahraničí Jakubem Kulhánkem. Domluvili jsme se, že se k tomu vrátíme,“ dodal s tím, že se pak na úrovni rozhodne, jestli se Česko k odsouzení připojí, či ne. „Důležité je, jak se my v České republice chováme. A my sexuální menšiny jednoznačně podporujeme. Jsme velice liberální společnost,” prohlásil premiér. „Já osobně nemám problém. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Byla to dlouhá debata, kde docházelo k ostrým výměnám názorů. Maďarský premiér poslal dopis v tom kontextu, vysvětloval to. Doufám, že to všechno vysvětlí a není to tak, jak to bylo řečeno,“ dodal Babiš. Maďarský zákonMaďarský parlament schválil 15. června návrh zákona zakazující šíření veškerých materiálů obsahujících propagandu homosexuality ve filmech a reklamách cílených na osoby do 18 let. Toto rozhodnutí má mimo jiné znamenat i zákaz osvěty ve školách o tématech týkajících se sexuálních menšin.Návrh byl podpořen drtivou většinou přítomných zákonodárců, pro jeho přijetí hlasovalo 157 poslanců, proti se vyslovil pouze jeden. Nový zákon byl přivítán vládnoucí konzervativní stranou Fidesz, stejně jako pravicovou stranou Jobbik, zatímco řada opozičních stran hlasování bojkotovala.Iniciativu maďarských poslanců odsoudila komisařka Evropské unie pro rovnost Helena Dalliová, která přitom dala jasně najevo, že pokud zmíněný zákon nabude platnosti, pak je Brusel připraven reagovat. Má se jednat o finanční restrikce v podobě omezení financování z fondů Evropské unie. Obdobná opatření byla dříve uplatněna proti řadě polských měst, která se označila za „zónu bez LGBT“.14 států navíc v úterý vyzvalo Evropskou komisi, aby vůči maďarskému zákonu zasáhla. Vznik společné deklarace iniciovala Belgie, podpis připojily také západoevropské, severoevropské a pobaltské země. Česko mezi nimi není.Maďarský zákon odsoudili jako diskriminační vůči komunitě LGBT také zahraniční aktivisté a lidskoprávní skupiny.

