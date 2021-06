Bojím se představit si, jak by to řešili na Slovensku. Chmelár ocenil postup české vlády po tornádu

https://cz.sputniknews.com/20210625/bojim-se-predstavit-si-jak-by-to-resili-na-slovensku-chmelar-ocenil-postup-ceske-vlady-po-tornadu-14957387.html

Včerejší řádění přírodního živlu v Jihomoravském kraji způsobilo ztráty na lidských životech a mnohamilionovou škodu. Eduard Chmelár zdůraznil důležitost... 25.06.2021, Sputnik Česká republika

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/09/13456642_0:209:2048:1361_1920x0_80_0_0_552e21ed563c093b7cab62c6ad8dbf22.jpg

Ničivé tornádo na jižní Moravě si vyžádalo pět lidských životů, kromě toho bylo poničeno kolem dvou tisíc domů, celková výše škody se odhaduje na stamiliony korun. Již ráno zástupci různých ministerstev informovali o tom, že postižení lidé dostanou od státu finanční a další materiální pomoc. Slovenský historik a publicista Eduard Chmelár vysoce ohodnotil to, jak Češi zvládají nečekanou výzvu. Na svém facebookovém účtu Chmelár zdůraznil vzájemnou pomoc obyvatel obcí, které zasáhlo tornádo. Patřičně podle jeho názoru reagovala i česká vláda, která ihned avizovala a zajistila náležitou pomoc postiženým, a to bez jakýchkoliv překážek a zbytečného zdržování.Dále Chmelár netajil svůj kritický postoj vůči slovenské vládě, která by podle jeho názoru takovou krizi nedokázala rychle zvládnout. „Běží mi mráz po zádech při představě, že by se něco podobného stalo na Slovensku a o pomoci by rozhodovali Matovič s Krajniakem,” dodal. Problém v případě slovenské vlády spočívá podle Chmelára ve špatně nastavených prioritách. Jako příklad uvádí slovenský historik finanční podporu běloruské opozici a vyčlenění prostředků Gruzii na boj proti dezinformacím. Tornádo zpustošilo jih MoravyVe čtvrtek večer se přes jižní Moravu přehnaly silné bouřky, Břeclavskem a Hodonínskem se navíc prohnalo tornádo. Přírodní živel za sebou nechal zpustošené obce a několik stovek zraněných. Podle posledních informací zemřelo pět lidí.Meteorologové odhadují, že tornádo mělo sílu přinejmenším F3, při níž rychlost větru dosahuje 219 km/h. Stovky domů jsou zničené. Na místě zasahují stovky policistů i hasičů. Těžkou techniku vyslala i armáda.Se záchrannými a likvidačními pracemi pomáhají i záchranáři z Rakouska a Slovenska. Rakousko do oblasti vyslalo záchranáře, a to včetně vrtulníků. Zemská vláda Dolního Rakouska uvedla, že v nemocnicích připravila pro zraněné lidi místo, pomoc nabízejí i Slováci, kteří přesunuli hasiče k hranicím.

