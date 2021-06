https://cz.sputniknews.com/20210625/byvaly-policista-derek-chauvin-dostal-225-roku-za-vrazdu-george-floyda-14957985.html

Bývalý policista Derek Chauvin dostal 22,5 roku za vraždu George Floyda

Bývalý policista Derek Chauvin dostal 22,5 roku za vraždu George Floyda

Bývalý policista Derek Chauvin, uznaný vinným z vraždy černocha George Floyda, byl odsouzen na 22,5 roku, zní rozsudek soudu v Minneapolisu. 25.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-25T22:37+0200

2021-06-25T22:37+0200

2021-06-25T23:03+0200

trest odnětí svobody

policisté

trest

vražda

svět

george floyd

soud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/14205136_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_cddfec27621398cb34a03e7e3327a127.jpg

Soudní jednání bylo vysíláno americkými televizními kanály. Soudce Peter Cahill prohlásil, že rozsudek není založen ani na veřejném mínění, ani „na emocích a sympatiích“. Vyjádřil soustrast rodině zesnulého.Pokud jde o Chauvina, soudce vysvětlil, že ho odsoudil na dobu, která je o deset let delší než 150 měsíců odnětí svobody, ukládaných za podobný trestný čin.Americký bývalý policista Derek Chauvin vyjádřil soustrast rodině Afroameričana George Floyda, kterého zabil, ale neomluvil se.Státní zastupitelství navrhovalo pro Chauvina trest za vraždu Floyda ve výši 30 let odnětí svobody. Jak uvedl náměstek generálního prokurátora Minnesoty Matthew Frank, Chauvin jednal krutě, cynicky, v přítomnosti dětí a porušil normy chování policisty.Očekává se, že Chauvin bude moci požádat o podmínečné propuštění po 15 letech - dvou třetinách trestu.Vražda černocha Floyda bělošským policistou Chauvinem dne 25. května 2020 vyvolala masové protesty a nepokoje po celých Spojených státech i veřejnou debatu o nutnosti reformy policie. Hnutí Black Lives MatterHnutí BLM se do popředí společenského povědomí dostalo poté, co v květnu minulého roku ve Spojených státech zemřel při pokusu o zatčení černoch George Floyd. Při zadržení mu jeden z příslušníků policie klečel na krku, a to nehledě na jeho výkřiky, že nemůže dýchat.Když se zpráva o smrti Floyda dostala na veřejnost, v americkém státě Minnesota vypukly rozsáhlé protesty proti policejnímu násilí a rasismu. Ty se záhy rozšířily po celé zemi, a nakonec se dostaly i do Evropy. Policie čelila tvrdé kritice a naopak Floyd, který byl v minulosti několikrát trestně stíhán za drogové delikty, krádeže a loupežná přepadení, je oslavován jako hrdina.Samotné protesty se často zvrtávaly do násilných akcí. Docházelo ke střetům s policií a demonstrující ničili pomníky, které podle nich symbolizují rasismus.

https://cz.sputniknews.com/20210625/damske-spodni-pradlo-inspirovanegeorgem-floydem-marksspencer-ukazal-to-co-jste-jeste-nevideli-14943503.html

https://cz.sputniknews.com/20210625/keller-k-teplickemu-floydovi-az-se-zjisti-jak-to-bylo-kritici-zakroku-se-policii-omluvi-14957055.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

trest odnětí svobody, policisté, trest, vražda, george floyd, soud