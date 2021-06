https://cz.sputniknews.com/20210625/ctvrtecni-tornado-na-jihu-moravy-odneslo-minimalne-tri-lidske-zivoty-14946697.html

Čtvrteční tornádo na jihu Moravy odneslo minimálně tři lidské životy

Bouřka a tornádo, které se přes jižní Moravu přehnaly včera večer a v noci na pátek, mají na svědomí minimálně tři lidské životy.

Již v noci ředitel hodonínské nemocnice Antonín Tesařík informoval o jednom mrtvém.V noci v České televizi meteorolog Michal Žák odhadl, že tornádo na Moravě mělo sílu F3 nebo dokonce F4. „Rychlost větru se při tornádu F3 pohybuje kolem 219 km/h, při F4 je to 267 km/h,“ uvedl později na webu in-počasí.cz. Následuje již jen klasifikace F5, kdy jsou budovy zcela smeteny z povrchu.Bouře s kroupami o velikosti tenisových míčků a tornádem se prohnala především na Břeclavsku a Hodonínsku. Živelná pohroma za sebou nechala poničené domy, auta i zeleň. Mluvčí Bothová uvedla, že záchranáři ošetřili a do nemocnic převezli 63 lidí, deset z nich bylo s těžkými zraněními.Zároveň tisková mluvčí záchranářů uvedla, že uvedené počty se týkají pouze ošetřených lidí, kteří byli následně převezeni do nemocnic. Vedle toho jsou podle ní jednotky až desítky lidí, které záchranáři ošetřili na místě. Další lidé pak vyhledali pomoc sami přímo v nemocnicích.Jelikož hasiči nadále prohledávají trosky domů, nelze vyloučit další zraněné či mrtvé.Nemocnice v Hodoníně vyhlásila traumaplán, zraněné přivážely desítky vozidel, nejen sanitek a hasičů. Ředitel nemocnice Antonín Tesařík uvedl, že zranění měli pohmožděniny, otevřené zlomeniny a zranění hlavy. Situace podle něj vypadala jako na bojišti.Dálnice D2, která byla nedaleko Břeclavi od večera neprůjezdná kvůli spadlým elektrickým kabelům, byla před šestou hodinou opět otevřena. Celkem je vážně zničeno sedm obcí. Nejvíce postižené obce Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Lužice leží prakticky v jedné přímce mezi Břeclaví a Hodonínem.Babiš naštvítí zničené obcePremiér Andrej Babiš chce dnes odpoledne navštívit jižní Moravu, která je zničená po čtvrtečním tornádu. Babiš to v noci řekl novinářům v Bruselu po prvním dni jednání summitu Evropské unie.Babiš zároveň nevyloučil mimořádné zasedání vlády, pokud bude potřeba rozhodnout o uvolnění peněz pro postižené obce. Ministryně financí Alena Schillerová dříve uvedla, že vláda okamžitě v rámci rychlé pomoci Jihomoravskému kraji uvolňuje deset milionů korun.Premiér také uvedl, že dřívější odlet z Bruselu mu znemožnilo počasí a že do Česka zamíří dnes kolem poledne po druhém dni zasedání summitu. Dodal také, že i během jednání byl v kontaktu s vedením postiženého kraje, náčelníkem armádního generálního štábu Alešem Opatou i ředitelem Hasičského záchranného sboru Drahoslavem Rybou.Hasiči stále pátrají v troskách domůHasiči mají v oblastech po čtvrteční bouřce přes 100 jednotek, na místě pracuje těžká technika, ale také kynologové. Pátrání po lidech probíhá ve třech obcích. Pro ČTK situaci popsal mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.Podle něj jsou na místě také dva takzavna odřady USAR týmu specializované na vyhledávání a záchranu osob z sutin, také tři odřady záchranného útvaru z Hlučína, nachystané jsou prý také odřady dalších šesti nebo sedmi krajů Mluvčí také uvedl, že pomoc nabízí množství lidí, organizací firem, nicméně tím zatěžují tísňové linky. Krajský úřad by měl zřídit infolinku.Naposledy se v Česku tornádo objevilo 23. září 2018 v obcích Horšov a Chrášťany. Podle výrazných škod na statku v Horšově a popadaných stromů v úzkém pásu dlouhém tři kilometry byla stanovena intenzita tornáda F1. Následně tornádo zasáhlo Kněževes a Chrášťany, kde poškodilo střechy domů a vyvracelo stromy. Poté způsobilo extrémní polomy v nedalekém lese a ohnula dva stožáry vysokého napětí.

