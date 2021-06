Hamáček podal žalobu na Seznam Zprávy kvůli Vrběticím. Odškodnění chce darovat hasičům a policistům

https://cz.sputniknews.com/20210625/hamacek-podal-zalobu-na-seznam-zpravy-kvuli-vrbeticim-odskodneni-chce-darovat-hasicum-a-policistum-14952807.html

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) podal žalobu na server Seznam Zprávy kvůli reportáži o své zrušené cestě do Moskvy. Oznámil to v pátek webu CNN... 25.06.2021, Sputnik Česká republika

„Podal jsem civilní žalobu na Seznam Zprávy. Pokud uspěji, peníze půjdou nadaci hasičů a policistů. Je to nadace, která se stará o pozůstalé hasičů, kteří zahynuli při výkonu služby nebo byli nějakým způsobem postiženi,“ řekl CNN Prima News Hamáček.Informace, že se snažil vyměnit „mezinárodní skandál“ kolem explozí ve Vrběticích na Zlínsku za dodávky vakcíny Sputnik V a konání rusko-amerického summitu v Praze, nadále odmítá. Podle Hamáčka se mohli autoři reportáže dopustit trestných činů pomluvy či šíření poplašné zprávy. Dodal, že Česká republika podle něj celou situaci dobře zvládla, nicméně reportáž Seznamu z kauzy udělala „bramboračku“ a prospěla Moskvě.Více kauzu komentovat nechtěl. „Už jsem k tomu řekl všechno, je to věcí policejního šetření,“ prohlásil Hamáček.Připomeňme, že v květnu vicepremiér podal trestní oznámení na autory reportáže serveru Seznam Zprávy k jeho cestě do Moskvy – Janka Kroupu a Kristinu Cirokovou. Šéfredaktor Seznam Zpráv Jiří Kubík už dříve uvedl, že web je připraven pravdivost svých zjištění u soudu prokázat. Hamáčkova cesta do MoskvyPřipomeňme, že okolnostmi Hamáčkovy cesty se začala zabývat NCOZ. Vyšetřování bude probíhat v režimu důvěrné pro podezření z trestného činu ohrožení utajované informace a zneužití pravomocí úřední osoby.Jan Hamáček se 15. dubna setkal se šéfy tajných služeb (kromě BIS), policie, českým velvyslancem v Rusku a nejvyšším státním zástupcem. Server Seznam Zprávy tvrdí, že vicepremiér chtěl v Moskvě vyměnit ututlání vrbětické kauzy za dodávky ruské vakcíny Sputnik V a uspořádání summitu Biden-Putin v Praze. Přítomní mu to ale vymluvili.Hamáček 14. dubna oznámil, že poletí do Moskvy, aby vyjednal dodávky ruské vakcíny proti koronaviru. Poté, co spolu s premiérem Andrejem Babišem 17. dubna obvinil Rusko z výbuchů ve vrbětických muničních skladech, začal tvrdit, že jeho avizovaná cesta byla zastíracím manévrem.Hamáček odmítá, že by chtěl ututlat vrbětickou aféru výměnou za Sputnik V. Na novináře Seznamu podal trestní oznámení. Podle něj se mohli dopustit trestných činů pomluvy či šíření poplašné zprávy.Hamáčkovým argumentům nevěří opozice, podle které chtěl vicepremiér výměnný obchod skutečně provést.

