Keller k teplickému „Floydovi“: Až se zjistí, jak to bylo, kritici zákroku se policii omluví

V sobotu 19. června se tři policisté snažili pacifikovat a následně zatkli muže romské národnosti. Dle dostupných videí v okamžiku příjezdu policejní hlídky již měl zranění, policistům kladl odpor a po zatčení zemřel v sanitce. Na případ upozornil romský zpravodajský server, aktivisté menšiny v něm shledali zjevnou podobu s americkým Georgem Floydem.Kromě romské komunity incident následně upoutal pozornost Rady Evropy obhajující práva národnostních menšin, která požádala české úřady o bezodkladné a nezávislé vyšetření incidentu. Žádost nezávislé mezinárodní instituce podpořil pirátský europoslanec Mikuláš Peksa, podle něhož mají být lidská práva dodržována v každé zemi, stejně jako je právně nepřípustné „brutální chování“ policie.K události se včera vyjádřila Generální inspekce bezpečnostních sborů s tím, že trestný čin v chování policistů neshledala. Postup policie podpořil i ministr vnitra Jan Hamáček a premiér Andrej Babiš. Kolem dalšího vývoje kauzy a jeho společenských dopadů zůstávají nejasné otázky. Sociolog a vysokoškolský pedagog prof. Jan Keller poskytl svůj pohled na okolnosti případu z Teplic a jeho podobu s rok starou americkou události.Patrné shody a rozdílyPo smrti Roma v Teplicích v romské komunitě začalo kolovat přirovnání české události k případu George Floyda ve Spojených státech. Je podobné porovnání na místě? Má podle Vás tato událost potenciál rozpoutat nové občanské hnutí v české společnosti?Keller: Určitou podobnost vidím především ve dvou bodech. Za prvé jde o to, že recidivista náležející k etnické menšině a jednající pod vlivem drog se choval způsobem, který vedl k zákroku policie. A za druhé, tato událost vyvolává v jistých společenských kruzích snahu omlouvat chování zdrogovaného násilníka a veškerou vinu házet na policii. Tady ovšem shoda končí. V našem případě se objevilo video, které prokazuje nepříčetnost a nebezpečnost údajné „oběti policejního zákroku“. Druhý rozdíl je v tom, že v případě Česka nepovede událost ke vzniku hnutí, které má snahu učinit z viníka oběť.Máte dojem, že některá národnostní sdružení se snaží slepě promítat sociální problémy americké společnosti do českého prostředí?Bohužel nápodoba funguje v těchto věcech velice silně. A nejde jen o umělé vyhrocování vztahů mezi většinou a nejrůznějšími menšinami. Najdou se u nás lidé, kteří napodobují sebezpytování bývalých koloniálních mocností, i když jsme nikdy žádné kolonie neměli. Podobně se najdou lidé, kteří napodobují komické vynalézání desítek nových pohlaví. A najdou se také lidé, kteří boří pomníky osobností, jež se zapsaly do historie, ve snaze historii překroutit, či dokonce z myslí lidí vymazat. U nás jsou tyto snahy ještě o něco trapnější než na Západě. Zatímco tam si tohle všechno skutečně sami vymýšlejí, u nás jenom trapně papouškují, a přitom se vyžívají v pocitu neobyčejné originality.Protikladný přístup k incidentuPodle dostupných videí a svědectví se muž pokusil napadnout známého, poté bušil do zaparkovaného auta, dvakrát dokonce bil do auta hlavou. Soudní pitva prokázala předávkování drogou. Proč podle Vás jistá část kritiků českých policistů nebere zřetel na zmíněné okolnosti?Tématu se chopila část opozičních politiků a některé neziskové organizace. Jde o lidi, kteří mají v popisu práce zpochybňovat cokoliv, za co může reálně či jen domněle současná vláda. Když zrovna nemůže za nic špatného, tak si prostě něco vymyslí, aby splnili své zadání. Jak opoziční politici, tak neziskovky jsou za tuto činnost placeni. Jsou živi mimo jiné z peněz daňových poplatníků, včetně těch, kteří s jejich činností nesouhlasí. V demokracii má opozice své místo, i když je někdy těžké oddělit seriózní formu politického soupeření od obyčejného hyenismu, který účelově využívá lidských obětí.K vyšetření události se kromě Policie ČR přihlásila zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková. O čem to svědčí? Můžeme na základě toho počítat s objektivním a vícestranným posouzením případu?To všechno se uvidí teprve časem. Zatím věřím, že vyšetřování proběhne řádně a objektivně. Předpokládám, že až se zjistí, jak se věci ve skutečnosti seběhly, kritici zákroku se policii omluví. Tak to alespoň chodí ve slušné společnosti a mezi slušnými lidmi.Teplický incident upoutal pozornost Rady Evropy (RE), která volá po „bezodkladném, důkladném a nezávislém vyšetření" smrti muže. Co si o žádosti evropské instituce myslíte? Jak to podle Vás reprezentuje postoj k tomuto případu?Předpokládám, že po objasnění celé záležitosti a po dodání příslušné videodokumentace a lékařských zpráv vyjádří uspokojení a omluvu za nemístnou podezíravost také Rada Evropy, které jde nepochybně o to, aby byly dodržovány zákony.Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na svém Twitteru poznamenal, že podle něho se proti ČR vede globální fake news kampaň. Dodal k tomu: „Progresivisté zesilují útok na země V4, které chtějí dostat do područí nové totality.“ Ovčáček vidí podobu mezi odsouzením EU nového zákona proti propagaci LGBT-komunity v Maďarsku a přístupem k teplickému incidentu. Lze přístup RE vnímat v podobném kontextu?I když mám určité kritické výhrady vůči činnosti nejrůznějších evropských institucí, stále ještě pevně věřím, že v nich nepřevládají lidé, kteří by si přáli rozvrat právního stavu, diskreditaci policie, zpochybnění platných zákonů, podrytí instituce manželství, privilegizaci narkomanů a stavění pomníků recidivistům. Nelze vyloučit, že několik takových úchylných by se v bruselské centrále našlo, jejich kolegové však jistě vědí, že s příchodem chaosu by byla ohrožena i jejich ne právě špatně placená místa.Vyvolal by celý případ v Teplicích podobnou mezinárodní pozornost, pokud by se jednalo o občana jiné národnosti?Nechtěl bych v této věci vyslovovat nějaké kategorické soudy. To se uvidí až tehdy, pokud k něčemu podobnému dojde. Nechci nikoho podezírat dopředu, proto jsem přesvědčen, že pokud by romská policejní hlídka zakročila proti „bílému“ zdrogovanému recidivistovi, který by ničil majetek a při zákroku by pokousal romské policisty, požadovala by Rada Evropy velice energicky prošetření celé záležitosti. V zájmu těch nejvyšších evropských hodnot.

