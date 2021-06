Letadlu společnosti Smartwings, mířícímu do Splitu, vyhrožoval anonym na Internetu bombou

https://cz.sputniknews.com/20210625/letadlu-spolecnosti-smartwings-miricimu-do-splitu-vyhrozoval-anonym-na-internetu-bombou--14953292.html

Letiště Praha a společnost Smartwings potvrdily výhrůžky, které dostaly přes kontaktní formulář na stránkách Letiště Praha. Anonym nahlásil, že na lince QS1082... 25.06.2021, Sputnik Česká republika

Letadlo českého dopravce Smartwings, Boeing 737-7Q8, při letu z Prahy do Splitu vyhlásilo v chorvatském vzdušném prostoru stav nouze, oznámil AvioRadar. Policejní správa ve Splitu-Dalmácii potvrdila, že letadlo přistálo na letišti ve Splitu a že přijaté oznámení o ohrožení bylo prověřováno v souladu se standardními operačními postupy.Letadlo bezpečně přistálo na letišti Resnik v 13:50, poté jej převzala policie. Jak neoficiálně zjistil AvioRadar, jedná se o hrozbu výbušného zařízení. Policejní stanice ve Splitu odmítla případ komentovat.Chorvatský portál N1 uvádí, že hlášení o bombě dorazilo po vstupu letadla do chorvatského vzdušného prostoru a po přistání na letišti ve Splitu byli všichni cestující zkontrolováni.Jisté je, že letadlo bude mít na zpátečním letu zpoždění kvůli kontrole, zda není na palubě výbušnina.Na palubě letadla bylo 141 cestujících a 5 členů posádky.Podobné výhrůžky bombou v dopravních prostředcích mohou přijít pachatele značně draho. V roce 2016 takto opakovaně vyhrožoval Leo Expressu a RegioJetu Ondřej Kopetschke. Soud ho za to poslal na osm let do vězení.

