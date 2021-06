https://cz.sputniknews.com/20210625/media-americke-drony-zautocily-v-afghanistanu-14957715.html

Média: Americké drony zaútočily v Afghánistánu

„V provinciích Baghlán a Kundúz zasažených údery byli zabiti ozbrojenci radikálního hnutí Tálibán. Přesný počet mrtvých zatím není znám,“ uvádí se ve zprávě.Zámořská návštěva Ašrafa Ghaního a předsedy Nejvyšší rady pro národní usmíření Abdulláha Abdulláha se odehrává na pozadí ofenzívy Tálibánu, který v Afghánistánu nadále získává stále nové pozice a vytěsňuje vládní jednotky. Šéfka asistenční mise OSN na podporu Afghánistánu (UNAMA) Deborah Lyonsová již dříve informovala, že od začátku května, kdy začalo stahování sil USA a NATO, Tálibán získal kontrolu nad 50 ze 370 regionů země. V polovině června USA snížily svou vojenskou přítomnost v Afghánistánu o více než polovinu.Stažení vojsk NATO z AfghánistánuV roce 2020 Washington a zástupci hnutí Tálibán podepsali v Dauhá po více než 18 letech války první dohodu o míru. Dohoda předpokládá stažení cizích vojáků z Afghánistánu za 14 měsíců a zahájení meziafghánského dialogu o výměně zajatců. K úplnému stažení amerických vojsk se vláda předchozího amerického prezidenta Donalda Trumpa zavázala také výměnou za to, že Tálibán nedovolí svým členům ani žádným jiným organizacím využívat afghánské území k útokům na USA a jejich spojence.Definitivní konec americké mise v Afghánistánu oznámil nynější šéf Bílého domu Joe Biden s tím, že poslední vojáci odejdou do 11. září. Tedy symbolicky k 20. výročí teroristických útoků na New York a Washington, které k americké invazi do Afghánistánu bezprostředně vedly.Odejít má do stejného data také několik tisíc vojáků z ostatních členských zemí NATO včetně ČR. Aliance se nicméně opakovaně zavázala financovat afghánskou armádu a policii až do roku 2024.Od roku 2002 v Afghánistánu sloužili vojáci z polní nemocnice, strážních jednotek, z chemické a biologické ochrany, z chirurgického a rekonstrukčního týmu Lógar. Afghánistánem prošlo přes 11 tisíc českých vojáků, 14 jich během mise zemřelo.Političtí představitelé ČR jsou k odchodu z Afghánistánu skeptičtí. Kromě Metnara ho kritizuje především prezident Miloš Zeman, negativně se k němu vyjádřil i premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek (ČSSD).

