Merkelová vysvětlila, proč navrhla nejvyšším představitelům EU setkání s Putinem

Merkelová vysvětlila, proč navrhla nejvyšším představitelům EU setkání s Putinem

Německá kancléřka Angela Merkelová prohlásila, že Evropská unie, stejně jako Spojené státy, by měla vést přímý dialog s Ruskem na vysoké úrovni, nejde o... 25.06.2021, Sputnik Česká republika

„Co se stalo? Stalo se to, že hodně mluvíme o suverenitě Evropy, že americký prezident absolvoval velmi vážnou schůzku s Vladimirem Putinem, která nevyvolává dojem poskytování výhod ruskému prezidentovi, a že suverénní Evropa by podle mého názoru měla být schopna hájit své zájmy na podobných setkáních,“ prohlásila v pátek na tiskové konferenci.Dodala, že si nemyslí, že by Evropské unii stačilo, když americký prezident bude vyprávět členským zemím o takových setkáních. Merkelová zdůraznila, že jde o svrchovanost Evropy, „nikoli o kategorie „zvýhodňování“ nebo „nezvýhodňování“.Prohlásila také, že nevidí žádné plusy v tom, že země EU vedou každá samostatně dialog s Ruskem, jsou zapotřebí společné kanály.Zejména uvedla, že pokud země EU chtějí vyřešit problém údajných „hybridních útoků“ ze strany Ruska, je nutné vést dialog.Západ opakovaně obviňoval Ruskou federaci ze zasahování do vnitřních záležitostí a kybernetických útoků. Rusko odmítalo veškerá obvinění s tím, že západní země nepředložily žádné důkazy. Moskva rovněž opakovaně prohlašovala, že je připravena k dialogu o kybernetické bezpečnosti.Jak dodala německá kancléřka, mnozí vedou dvoustranný dialog s Ruskem, ale ona se domnívá, že EU to dokáže dělat koordinovaně, a proto bude otázka dialogu Brusel - Moskva dále rozpracována. „Nevidím žádné plusy v tom, aby každý vedl samostatně dvoustranný dialog s Ruskem, když jsme schopni vést takový dialog společně,“ řekla Merkelová.Macron promluvil o diskusi na summitu EU o možné schůzce s PutinemFrancouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že na summitu EU v Bruselu proběhla dlouhá diskuse o možné schůzce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.Francouzský prezident deklaroval nutnost jednotného přístupu ve vztazích s Ruskou federací.Nepovažuje absenci konsensu v EU ohledně pořádání summitu s Ruskou federací za drama, přičemž zdůrazňuje, že je důležitější zachovat jednotu.Francouzský prezident zároveň věří, že od začátku roku Evropská unie pokročí v rozvoji strategie pro vztahy s Ruskou federací.

