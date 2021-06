https://cz.sputniknews.com/20210625/meteorolog-urcit-podminky-pro-vznik-silnych-bouri-je-mozne-predpovedet-tornado-nikoliv-14952269.html

Meteorolog: Určit podmínky pro vznik silných bouří je možné, předpovědět tornádo nikoliv

Meteorolog: Určit podmínky pro vznik silných bouří je možné, předpovědět tornádo nikoliv

Silné tornádo na Hodonínsku si vyžádalo již pět lidských životů a nechalo bez elektřiny přes 32 000 domácností. Tento klimatický jev se přitom nedá přesně... 25.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-25T15:21+0200

2021-06-25T15:21+0200

2021-06-25T15:22+0200

názory

akademie věd české republiky

morava

měření

alena schillerová

tornádo

následky

počasí

hasiči

škody

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/19/14952521_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_298165fd495d2ed7ac01eff38947c672.jpg

„Takto silné tornádo je způsobeno bouří, které říkáme supercela. Jedná se o rotující oblak, kde rotace stabilizuje život oblaku a pomáhá nasávání dalšího vzduchu z povrchu země do bouře. Pokud si taková bouře nasaje i další vzduch obsahující rotaci, může vzniknout tornádo,” popsal příčiny vzniku RNDr. Petr Zacharov, Ph.D. Vznik podobně silných tornád nelze propočítat dopředu, podotkl v komentáři Zacharov. Dle něho se pravděpodobnost výskytu zvyšuje s extrémními klimatickými jevy. „Předpověď výskytu tornáda je nemožná. Meteorologové umí např. z vertikální sondáže atmosféry (Praha-Libuš a Prostějov) určit podmínky vhodné pro vznik silných bouří, které s sebou mohou přinášet prudký vítr, velké kroupy nebo výjimečně tornáda. Taková předpověď skutečně byla vydána i varování před silnými kroupami. Výskyt tohoto tornáda je jedním z možných projevů takto silné bouře,“ dodal vědec.Ptali jsme se Zacharova na pravděpodobnost opakování tornáda stejné síly na území České republiky. „Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi extrémní jev v rámci ČR, je statistická doba opakování velmi dlouhá. Tzn. pravděpodobnost výskytu obdobného tornáda je skutečně minimální. Nicméně jak známe např. z povodní, neznamená to, že se takové tornádo nemůže vyskytnout letos, nebo příští rok,“ uvedl na závěr.Pomoc s následky bouři Prudká bouřka se prohnala přes Hrušky, Moravskou Novou Ves, Mikulčice a Lužice. Zničila přitom domy, střešní konstrukce a okna, stožáry a stromy. Velké škody hlásí vinaři a zemědělci, včetně rozsáhlých škod řevů a polnosti, kompletního poškození výrobního zařízení a ztráty skotu. Dle slov Policie ČR se výše škod odhaduje na desítky až stovky milionů korun. Na místě zasahuje armáda a těžká technika z Bechyně.Ve čtvrtek večer a během pateční noci ministryně financí Alena Schillerová navštívila místo událostí na jižní Moravě. Následně uvedla, že vláda nachystala okamžitou pomoc postižené oblasti ve výši 10 milionů korun. Premiér Andrej Babiš, který z důvodů nepříznivého počasí svůj odlet do České republiky přesunul na dnešní poledne, informoval na sociální síti o jednání se šéfkou EK Ursulou von der Leyenovou ohledně pomoci ze speciálních fondů Evropské unie. Okolní města, stejně jako místní občanská sdružení a veřejné organizace, vyhlašují sbírky pro postižené přírodní katastrofou na jižní Moravě. Je mezi nimi Diecézní charita Brno, Český červený kříž, Nadace Via a mnoho dalších. Pomoc České republice nabídly sousední Slovensko a Rakousko, které vyslaly své záchranáře a hasiče do devastovaných obcí. Slovenský ministr sociálních věcí Milan Krajniak je ochoten poskytnout ubytování lidem, kteří přišli o svůj domov. Organizují také sbírku věcí pro obyvatele přeshraniční oblasti.

https://cz.sputniknews.com/20210625/ctvrtecni-tornado-na-jihu-moravy-odneslo-minimalne-tri-lidske-zivoty-14946697.html

https://cz.sputniknews.com/20210625/pomoc-jizni-morave-vlada-uvolni-stovky-milionu-rada-organizaci-vyhlasila-verejne-sbirky-14950404.html

morava

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Tatjana Naronskaja https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

Tatjana Naronskaja https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tatjana Naronskaja https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

akademie věd české republiky, morava, měření, alena schillerová, tornádo, následky, počasí, hasiči, škody, bouře, andrej babiš, výzkum, pomoc, armáda