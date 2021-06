https://cz.sputniknews.com/20210625/nizozemsko-znovu-projedna-tema-neuzavreneho-vzdusneho-prostoru-v-den-havarie-mh17-14958195.html

Nizozemsko znovu projedná téma neuzavřeného vzdušného prostoru v den havárie MH17

Nizozemsko znovu projedná téma neuzavřeného vzdušného prostoru v den havárie MH17

Nizozemské ministerstvo zahraničních věcí slíbilo, že zváží provedení dalšího vyšetřování, proč v den havárie linky MH17 na východní Ukrajině v roce 2014...

Rozhodnutí vrátit se k tématu, které nizozemské orgány již považovaly za uzavřené, bylo podmíněno minulý týden vášnivými diskusemi v nizozemské Sněmovně reprezentantů (dolní komoře parlamentu) ohledně závěrů, k nimž dospěl Fond pro bezpečnost letů.„Neuspokojivé výsledky“Fond předložil výsledky písemného vyšetřování počátkem roku 2021. Podle zprávy si ukrajinská vláda nebyla vědoma ohrožení civilního letectví v červenci 2014, kdy bylo sestřeleno letadlo MH17 nad válečnou zónou na východní Ukrajině.Nizozemští poslanci poukázali na to, že informace poskytnuté ve zprávě nadace jsou nedostatečné a že je třeba nařídit další vyšetřování.Člen Sněmovny reprezentantů Raymond de Roon ze Strany svobody (PVV) prohlásil, že je ze zprávy „zklamaný“, protože vyšetřovatelé neměli k dispozici potřebné množství informací.Úřadující holandská ministryně zahraničních věcí Sigrid Kaagová prohlásila, že chápe obavy poslanců, ale upozornila, že její očekávání ohledně možnosti opakovaného vyšetřování „nejsou vysoká“.Haag zavřel oči nad činností KyjevaV únoru nizozemská vláda uvedla, že neexistuje dostatečně přesvědčivý právní základ, na němž by Ukrajina mohla být povolána k odpovědnosti za neúplné uzavření vzdušného prostoru v den havárie malajského Boeingu v roce 2014. Jak je uvedeno v dokumentu zveřejněném na webových stránkách kabinetu ministrů, toto rozhodnutí je založeno na vyšetřování Fondu pro bezpečnost letů, který analyzoval 34 případů havárií civilních letadel nad konfliktními zónami v letech 1985–2020.Jak uvedla oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v reakci na tento dopis, toto rozhodnutí ukazuje, že Haag nad akcemi Kyjeva zavírá oči.Ruská strana však vždy označovala za klíčový aspekt případu odpovědnost ukrajinských orgánů za otevřené nebe nad zónou konfliktu.Rada bezpečnosti Nizozemska: Vzdušný prostor měl být uzavřenNizozemská vláda dala souhlas s nezávislým vyšetřováním, proč v roce 2019 nebyl na naléhání Sněmovny reprezentantů uzavřen vzdušný prostor nad oblastí konfliktu na východě Ukrajiny. Na podobném vyšetřování trvala i nizozemská obhajoba obviněného Rusa Olega Pulatova.Vyšetřováním byl pověřen Fond pro leteckou bezpečnost (Flight Safety Foundation), která se prohlašuje za mezinárodní, neziskovou a nezávislou organizaci se sídlem ve Spojených státech.Přitom samotné vyšetřování, jak zdůrazňují nizozemská média, je prezentováno výhradně písemně.Dne 13. října 2015 zveřejnila nizozemská Rada bezpečnosti analytickou zprávu o havárii letadla MH17, v níž mimo jiné dospěla k závěru, že Kyjev měl preventivně uzavřít vzdušný prostor nad východní částí Ukrajiny.Podle jeho slov nizozemská rada pro bezpečnost „vytvořila řadu doporučení“, včetně toho, že státy zapojené do konfliktu by měly vyvinout větší úsilí k zajištění bezpečnosti letů.Rolí Kyjeva se soud nezabýváZdroj obeznámený se situací již dříve řekl agentuře RIA Novosti, že hlavní příčinou tragédie MH17 byla skutečnost, že vzdušný prostor nebyl uzavřen.Nicméně v rámci soudního procesu v případu havárie Boeingu, který začal 9. března 2020, však otázka kyjevské odpovědnosti za neuzavření oblohy nad zónou vojenského konfliktu na východní Ukrajině nebyla ani zmíněna.Jak tehdy agentuře RIA Novosti upřesnila tisková mluvčí Nizozemské prokuratury Brechtje van de Moosdijková, nejedná se o soudní vyšetřování, probíhá odděleně od trestního řízení o leteckém neštěstí.Podle slov Marie Knifeové, soudkyně okresního soudu v Haagu, která má na starosti práci s médii, nemůže soud tuto otázku sám nastolit, může tak učinit pouze státní zastupitelství, ale v tomto procesu státní zástupce položil pouze jednu otázku: jsou-li obvinění Igor Girkin, Sergej Dubinskij, Oleg Pulatov a Leonid Charčenko odpovědní za havárii MH17.Havárie letadlaMalajsijský boeing, který letěl z Amsterodamu do Kuala Lumpuru MH17 havaroval 17. července 2014 u Doněcka. Na palubě bylo 298 lidí, všichni zahynuli. Kyjev obvinil z katastrofy domobrance, kteří ale prohlásili, že nedisponují prostředky, jež by umožnily sestřelit letadlo v takové výšce. Společný tým vyšetřovatelů, který pod vedením nizozemské generální prokuratury vyšetřuje okolnosti pádu, představil dříve průběžné závěry. Vyšetřovatelé tvrdí, že Boeing byl sestřelen z protivzdušného raketového systému Buk patřícího 53. protivzdušné raketové brigádě ruského vojenského letectva v Kursku.Náměstek generálního prokurátora RF Nikolaj Vinničenko v rozhovoru pro Sputnik řekl, že ruská strana předala Nizozemí nejen data z ruských radarů, ale také dokumentaci svědčící o tom, že raketa Buk, která sestřelila Boeing, patřila Ukrajině a byla vypuštěna z území kontrolovaného Kyjevem, ale tuto informaci vyšetřovatelé ignorovali. Přitom obžaloba v první den zasedání přiznala, že získala a zkoumá údaje ruské prokuratury.Ministerstvo zahraničí RF učinilo prohlášení, že obvinění týmu vyšetřovatelů na adresu Ruska ohledně jeho účasti v pádu malajsijského boeingu jsou nepodložená a vzbuzují politování, že vyšetřování je předpojaté a jednostranné. Prezident Vladimir Putin poznamenal, že Rusku brání v účasti ve vyšetřování pádu letadla na východě Ukrajiny a že Moskva může akceptovat výsledky vyšetřování pouze, když se ho plně zúčastní. Všechny rakety, motor ze které byl představen holandskou komisí pro vyšetřování pádu MH17, byly zlikvidovány po roce 2011, informovalo ruské ministerstvo obrany. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov nejednou prohlásil, že Moskva kategoricky popírá obvinění z účasti na havárii malajsijského boeingu.

