Princ Harry a Meghan Markleová podvedli Alžbětu II.

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu nepožádali britskou královnu Alžbětu II. o povolení dát své dceři jméno Lilibet Diana, domnívá se novinářka a spisovatelka Penny... 25.06.2021, Sputnik Česká republika

Autorka několika knih o královské rodině je přesvědčena, že princ Harry a Meghan Markleová podváděli Alžbětu II., když se jí ptali na její názor na výběr jména pro jejich dceru, která se narodila 4. června. Doménové jméno lilibetdiana.com bylo koupeno v den, kdy královně volali, ale Junorová si všimla, že podobná internetová adresa, lilidiana.com, byla zaregistrována již 31. května.Princ Harry a Meghan Markleová tvrdili, že tyto adresy kupují, aby se lidé v budoucnu nepřiživovali na jejich dceři. Junorová je však přesvědčena, že rozhodnutí dát své dceři jméno Lilibet na počest domácí přezdívky Alžběty II. bylo učiněno dlouho předtím, než se holčička narodila, a královna byla prostě postavena před hotovou věc. „Princ Harry se určitě s královnou neradil,“ zdůraznila novinářka.Zmocněnec vévody a vévodkyně ze Sussexu již dříve řekl, že princ Harry požádal královnu o povolení dát dceři jméno Lilibet a toto jméno by jí nedal, pokud by byla Alžběta II. proti.Začátkem června média uváděla, že Alžběta II. je ochotna se usmířit s princem Harrym, až přijede do Londýna na odhalení pomníku princezny Diany. Už pozvala Harryho, aby s ní poobědval na hradě Windsor, až přijede ze Spojených států na odhalení památníku své matky 1. července.Kate a William nemluvili s Harrym po pohřbu Phillipa kvůli obavám, že by se detaily dozvěděla MeghanVazby mezi princem Harrym a Meghan Markleovou a zbytkem rodiny se údajně zhoršily po jejich kontroverzním rozhodnutí opustit královský život a údajně se ještě zhoršily poté, co dvojice poskytla rozhovor, ve kterém hovořili o svém životě uvnitř paláce a vznesli několik senzačních obvinění proti královské rodině.Princ William a Kate Middleton nemluvili s Harrym po pohřbu prince Philipa, prohlásil historický poradce Robert Lacey, jehož kniha Bitva bratrů byla publikovaná v The Times. Podle nového výňatku z knihy se trojice nebavila ve snaze zlepšit vazby, jak již dříve informovala místní média.Lacey píše, že vévoda a vévodkyně z Cambridge se obávali, že detaily jejich rozhovoru s Harrym budou zveřejněny v tisku.„Řekli přátelům, že nevidí smysl mluvit s Harrym, protože jakákoli diskuse o podstatě by se vrátila přímo k Meghan, aby unikla přes Oprah [Winfreyová] nebo jiný zdroj vévodů ze Sussexů,“ píše Lacey, který je autorem několika bestsellerů a pracoval na oceňovaném dramatu Netflixu Koruna.Strach Williama a Kate má zřejmě souvislost s prohlášením, které v březnu učinila americká televizní moderátorka Gayle Kingová. Tehdy princ Harry a jeho žena poskytli rozhovor Oprah Winfreyové, ve kterém učinili několik senzačních nároků proti královské rodině.

