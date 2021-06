https://cz.sputniknews.com/20210625/protasevic-a-jeho-pritelkyne-byli-prevedeni-do-domaciho-vezeni-mame-fotografie-14950887.html

Protasevič a jeho přítelkyně byli převedeni do domácího vězení. Máme fotografie

Protasevič a jeho přítelkyně byli převedeni do domácího vězení. Máme fotografie

Zakladatel telegramového kanálu Nexta, který byl v Bělorusku uznán za extremistický, Roman Protasevič byl převeden do domácího vězení. Jeho partnerka Sofia... 25.06.2021, Sputnik Česká republika

Otec bloggera Dmitrij Protasevič tuto informaci potvrdil a podotkl, že je pro něj zatím „těžké komentovat počínání úřadů“ a že „není známo, co bude dál“.„Jsme v šoku,“ řekl Sofiin otčím Sergej Dudič. Pro Sofiiny rodiče to bylo překvapení, oznámila BBC.Jak bylo oznámeno, Sofie teď bydlí sama v pronajatém bytě v Minsku. Na webu se objevily fotografie zakladatele kanálu Nexta Romana Protaseviče a jeho přítelkyně Sofie Sapegové. Zveřejnila je televizní stanice RT. Na snímcích je vidět, jak se mladí lidé procházejí ulicemi Minsku.Advokát rodiny v Bělorusku zadržené občanky RF Sofie Sapegové Anton Gašinskij později v rozhovoru pro Sputnik potvrdil, že byla převedena z vyšetřovací vazby KGB do domácího vězení a očekává, že v nejbližší době bude její problém vyřešen.Advokát Sofie Sapegové Anton Gašinskij v rozhovoru pro Sputnik také oznámil, že vyšetřovací úkony s ní pokračují a že se s ní plánuje setkat v nejbližší době.V ruské diplomatické misi v Bělorusku také potvrdili, že Sofii Sapegové byla vyšetřovací vazba nahrazena domácím vězením a že se řeší otázka možné návštěvy pracovníků konzulátu RF v Minsku.Bývalá kandidátka na prezidenta Běloruska a vedoucí činitelka běloruské opozice Světlana Tichanovská prohlásila, že převedení z vyšetřovací vazby do domácího vězení Romana Protaseviče a zadržené spolu s ním občanky Ruska Sofie Sapegové je dobrá zpráva.Zdůraznila zároveň, že „domácí vězení není svoboda, jsou stále ještě obviněni, každý jejich krok sledují dozorci“.Letadlo Ryanair, které letělo 23. května z Atén do Vilniusu, přistálo nouzově na letišti v Minsku kvůli zprávě o zaminování, která se později nepotvrdila. Tímto letadlem cestoval Roman Protasevič, zakladatel telegramového kanálu Nexta, který byl v Bělorusku uznán za extremistický. Při pasové kontrole na minském letišti byl Protasevič zadržen. Bylo proti němu zahájeno trestní řízení podle několika paragrafů, včetně organizování hromadných nepokojů, a hrozí mu až 15 let odnětí svobody. Spolu s Protasevičem byla zadržena Sapegová.Podle informace ruského ministerstva zahraničí se podezřívá ze zločinů podle několika paragrafů Trestního zákoníku Běloruska, které spáchala údajně v srpnu a září roku 2020.

