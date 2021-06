https://cz.sputniknews.com/20210625/sandor-k-odchodu-z-afganistanu-proboha-co-bychom-tam-delali-taliban-prece-neni-al-kaida-14951610.html

Šándor k odchodu z Afganistánu: Proboha, co bychom tam dělali? Tálibán přece není al-Kaidá

Šándor k odchodu z Afganistánu: Proboha, co bychom tam dělali? Tálibán přece není al-Kaidá

V Česku aktuálně probíhá společenská rozprava na téma vhodnosti a včasnosti stažení vojáků z Afghánistánu, kteří se tam po dobu téměř dvaceti let nacházeli v... 25.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-25T20:14+0200

2021-06-25T20:14+0200

2021-06-25T20:14+0200

česko

mise

andor šándor

al-káida

tálibán

afghánistán

vojáci

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1155/37/11553753_0:279:1201:954_1920x0_80_0_0_b0b366c66c9c148e2394f2b161824b62.jpg

K takovému názoru se například přiklání generál v záloze Andor Šándor. „Nesouhlasím s názorem pana prezidenta, ke kterému se teď přidává premiér Babiš a někteří politici, že nemáme odcházet z Afghánistánu. Proboha, co bychom tam dělali? Byli jsme tam dvacet let. Spojené státy nebyly schopny porazit Tálibán, když tam měly sto tisíc vojáků. Dneska v počtu pár tisíc tam žádnou hitparádu proti Tálibánu nepředvedeme,“ řekl Šándor Parlamentním listům.Všichni, kdo si myslí, že by NATO mělo v Afganistánu i nadále zůstávat, by si měli podle Šándora uvědomovat, čeho tam lze vlastně dosáhnout. Podle něj totiž není jasné, co s tou zemí dělat dál i v případě, že se nějakého nepřítele podaří dobře vojensky zlikvidovat. „Přestože se řada věcí v Afghánistánu změnila, že tam ta pomoc je evidentně vidět, tak za ty roky – kdy jsme pořád říkali, že budeme cvičit afghánské bezpečnostní síly – se to nepodařilo tak, aby vláda v Kábulu skutečně vládla nad celým územím a aby bylo možné Tálibán začlenit nějakým způsobem do společnosti, protože ho nelze ignorovat,“ uvedl.Západ podle Šándora navíc nikdy nepochopil, co měl Tálibán na mysli, když řekl frázi „Vy máte hodinky, my máme čas“.„Je třeba si říci, že Afghánci jako takoví nemají rádi Tálibán, ale ještě méně rádi mají nás, zápaďáky. Cílem Tálibánu je, abychom odešli co nejdřív. Nemyslím si, že by udělali teď stejnou chybu jako Mulla Umar (bývalý vůdce Tálibánu), kdy přijal Usámu bin Ládina. Chtějí ovládnout Afghánistán, vytvořit z něj velmi tmářský islamistický kalífát, kdy potlačí řadu práv, které Afghánci získali. Ale jsem si jist, že Tálibán nemá extra teritoriální požadavky. Nelze říci, že Tálibán je al-Kaidá. Nechce útočit v Evropě. Za celých dvacet let jsme neměli jeden jediný případ,“ zdůraznil.Šándor na druhou stranu přiznává, že čeští vojáci během své přítomnosti v této muslimské zemi v mnohém získali.„Zkušenosti s místy možných konfliktů, protože přes všechny ty neideální vztahy, které má Severoatlantická aliance a Evropská unie s Ruskou federací, se dá těžko tvrdit, že blízký konflikt bude v Evropě. Spíše se konflikty ukazují v místech, jako jsou Blízký východ, Afrika, Afghánistán a podobně,“ sdělil.Teď navíc není podle Šándora jasné, co pro svůj odchod dojednaly Spojené státy. Doufá ale, že získaly nějaké záruky toho, že se Tálibán bude moci podílet na politické činnosti v Afghánistánu.Strávit dalších dvacet let v Afghánistánu v každém případě není podle Šándora vhodná varianta, neboť bude vyžadovat další obrovské finanční prostředky, které se budou vynakládat bez jakékoliv jistoty, že se to obrátí v dobré. „Myslím, že bychom měli vnímat realitu. Těžko budeme asi bránit tomu, pokud Tálibán nebude schopen fungovat s afghánskou vládou a snažit se dohodnout na nějaké politické a mírové koexistenci. Bohužel tažení Tálibánu ukazuje celkem zřejmě, že hoši se s tím asi mazat nebudou. Ale nikdy neovládli celý Afghánistán a asi ho neovládnou ani teď. Nakonec si vůdcové různých etnik budou muset sednout a nějak se dohodnout,“ zadoufal na závěr generál Andor Šándor.

https://cz.sputniknews.com/20210624/metnar-neni-spokojen-s-odchodem-z-afghanistanu-americane-pry-informovali-az-na-posledni-chvili-14943157.html

alium V Afganistánu budou stavět pomníky obětím USraelské okupace a zjišťovat národní škody způsobené vykrádáním jejich přírodního bohatství. Moc doufám že Sputnik někdy přinese zprávy, co všechno tam USraelci vykradli...🇺🇸🇮🇱🇪🇺👎👎🤮🚾 30

5

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mise, andor šándor, al-káida, tálibán, afghánistán, vojáci, nato