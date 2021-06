https://cz.sputniknews.com/20210625/slovensky-nku-ministerstvo-obrany-neprokazalo-opodstatnenost-nakupu-vsech-14-stihacich-letounu-f-16-14956280.html

Slovenský NKÚ: Ministerstvo obrany neprokázalo opodstatněnost nákupu všech 14 stíhacích letounů F-16

Slovenský NKÚ: Ministerstvo obrany neprokázalo opodstatněnost nákupu všech 14 stíhacích letounů F-16

Ministerstvo obrany SR neprokázalo opodstatněnost nákupu v roce 2018 všech 14 stíhacích letounů F-16 C/D Block 70. V souladu s pravidly nebyl ani samotný... 25.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-25T21:56+0200

2021-06-25T21:56+0200

2021-06-25T21:56+0200

slovensko

nkú

ministerstvo obrany

f-16

nákup

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1054/51/10545163_0:54:2784:1620_1920x0_80_0_0_2b032061df53873747aced29dd115a99.jpg

Kontrolu nákupu zahájila NKÚ na podnět Úřadu pro veřejné zakázky (ÚVO). Ten se více než dva roky zabýval přezkoumáním řízení MO SR spojeným s procesy zadávání zakázek při nákupu stíhaček F-16. Během zjišťování úřad udělil resortu obrany celkem pět pořádkových pokut za nedoručení kompletní dokumentace. ÚVO ve svém rozhodnutí mimo jiné konstatoval, že MO SR postupovalo mimořádně netransparentně. Hlavním závěrem však bylo to, že ze strany MO SR nezjistil porušení zákona o veřejných zakázkách, které mělo nebo mohlo mít vliv na výsledek veřejných zakázek.Na pátečním tiskovém brífinku šéf NKÚ Karol Mitrík a místopředseda úřadu Ľubomír Andrassy poukázali na to, že o nákupu stíhacích letadel rozhodla vláda v době, kdy nebyly aktualizovány obranné strategie.NKÚ na tato fakta poukazuje i vzhledem k celkovým nákladům, ve kterých je započtena nejen pořizovací cena, ale i provozní náklady.„Celková suma se v horizontu 40 let šplhá na přibližně 6,2 miliardy eur (přibližně 158 miliard korun - pozn. red.),“ uvedl Andrassy.Podle NKÚ zvolená možnost obměny taktického letectva nemusela být nejefektivnějším řešením, jelikož nebyla posouzena hodnota za peníze při jiných možnostech.Jak dále uvedl, ochrana vzdušného prostoru prostřednictvím systému integrované protivzdušné a protiraketové obrany NATO (NATINAMDS) je nákladově výrazně nejlevnější a znamenala by ztrátu způsobilosti nadzvukového letectví Ozbrojených sil SR.Ministerstvo obrany také podle NKÚ neprokázalo nižší provozní náklady letounů F-16 oproti JAS-39 Gripen.Kontroloři z NKÚ se zaměřili i na nákup stíhacích letadel v jiných zemích Evropské unie a NATO. Zabývali se přitom Norskem, Švýcarskem, Rumunskem, Dánskem, Chorvatskem, Slovenskem, Belgií a Bulharskem.Kontrakt na 14 stíhaček F-16 C/D Block 70 americké výroby uzavřelo Slovensko koncem roku 2018. Stíhačky by měly Slovensko stát 1,6 miliardy dolarů (přibližně 34 miliardy korun). První čtyři stíhačky by měly na Slovensko dorazit v roce 2022. Zbývajících deset bude dopraveno do konce roku 2023. Součástí smlouvy je i letecká výzbroj, logistická podpora a výcvik leteckého a pozemního personálu.Reakce Ministerstva obrany SRSlovenské ministerstvo obrany bere na vědomí hodnocení nákupu stíhaček F-16, upozorňuje však zároveň, že nemůže mít žádný vliv na kontrakt, který podepsala vláda Petra PellegrinihoPřipomněl, že při procesu veřejných zakázek nedošlo podle Úřadu pro veřejné zakázky k porušení zákona, závěry a doporučení úřadu bude resort aplikovat při dalších modernizačních projektech.SNS: Tvrzení NKÚ o nákupu F-16 odhalují absolutní neznalost problematikyTvrzení Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) SR o neefektivnosti nákupu stíhacích letounů F-16 vycházejí podle Slovenské národní strany (SNS) z absolutní neznalosti problematiky. Strana, v jejíž gesci byl resort obrany v době vyjednávání a nákupu stíhaček, to uvedla v reakci na analýzu kontrolorů.V SNS upozorňují, že počet letadel si určily Síly SR, tedy vojáci, a to po konzultaci s představiteli partnerských států, upozorňují také, že nákup byl rozhodnutím vlády, ne ministra Petra Bulíka.Za odborně nemístné považuje porovnávat americké F-16 a švédské Gripeny, tvrdí navíc, že nakoupená letadla lze kdykoliv prodat.

1

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nkú, ministerstvo obrany, f-16, nákup, usa