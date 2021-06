https://cz.sputniknews.com/20210625/spolecnost-microsoft-predstavila-novy-operacni-system-windows-11-14945913.html

Společnost Microsoft představila nový operační systém Windows 11

Společnost Microsoft představila nový operační systém Windows 11

Společnost Microsoft představila novou verzi svého operačního systému Windows během speciální online akce. Samotná společnost tvrdí, že Windows 11 je největší... 25.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-25T00:02+0200

2021-06-25T00:02+0200

2021-06-25T00:02+0200

věda a technologie

operační systém

windows

microsoft

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/679/79/6797906_0:0:3415:1921_1920x0_80_0_0_f5623888a2fe56d22815e4aabe601e3f.jpg

Rozhraní Windows 11 prošlo značnými změnami. Nabídka Start se přesunula do středu spodní lišty, která se podobá řešení Apple. Zmizely živé dlaždičky, hlavní panel je nakreslen jinak. Nový OS se vizuálně mnohem zesvětlil - vrátila se také průsvitnost známá ze systému Windows 7. Bude existovat více přizpůsobení.Spolu s operačním systémem se změnilo mnoho předinstalovaných aplikací, například OneDrive a prohlížeč Edge. Ten má nově přepínání mezi svislými a vodorovnými záložkami.Uživatelé získali možnost uspořádat okna spuštěných aplikací do mozaiky speciálně upravené pro rozložení konkrétní obrazovky. To, jak uvedli v Microsoftu, je užitečné zejména pro vlastníky počítačů s dotykovými obrazovkami a tablety.Práci s dotykovým displejem byla v novém systému Windows věnována velká pozornost. Logika dotykové klávesnice se změnila, ikonky aplikací a nastavení se zvětšily, aby na ně uživatel mohl pohodlně klepat. Windows 11 zavádí vibrační zpětnou vazbu při používání aktivního stylusu. Widgety podobné těm, které se používají v mobilních operačních systémech, se do systému vrátily.Hlavní novinkou je podpora aplikací pro Android, které lze spustit přímo bez virtuálního stroje. Společnost Microsoft slibuje, že integrace do nového operačního systému bude provedena na vysoké úrovni.Uživatelé začnou dostávat aktualizaci ze systému Windows 11 v nejbližších měsících.V nové verzi systému Windows byla objevena jedinečná funkceNová funkce, kterou poskytne operační systém Windows 11, by mohla potěšit nejednoho počítačového nadšence. Bude totiž pracovat s více monitory odlišně než jeho předchůdce. O informaci napsal web Windowslatest.V testovací verzi systému Windows 11, která se dostala na web, byla objevena možnost, která umožňuje operačnímu systému zapamatovat si umístění každého okna, když je připojeno více monitorů. Mělo by to tak vyřešit problém s přesunem náhodných oken nebo karet na jednom z nich. Jakmile uživatel vypne jeden z monitorů, systém navíc aplikace minimalizuje.Představení nové verze Windows, která nahradí desítku, se uskuteční 24. června. Očekává se, že odesílání aktualizace začne na podzim roku 2021.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

operační systém, windows, microsoft