„Už se nám to dvakrát vymstilo, doufám, že se to nestane potřetí.“ Prymula by byl opatrný

Epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula varuje, že je nutné řešit startující trend koronaviru hned, jinak může opět hrozit vysoký nárůst... 25.06.2021, Sputnik Česká republika

Bývalý ministr zdravotnictví Prymula si myslí, že je nutné startující trend řešit hned, protože jinak může Česku hrozit exponenciální růst epidemie a z desítek nakažených mohou být během měsíce stovky až tisíce.Aktuální situací se již musel zabývat i současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který uvažoval o nahrazení respirátorů rouškami. Včera však Vojtěch uvedl, že k této změně nedojde, protože se zastavil dlouhodobý pokles počtu nakažených.Vojtěch poukázal na to, že se šíření onemocnění zrychlilo zejména v Praze. Největší počet nových případů se přitom nyní vyskytuje ve školách. To je podle Vojtěcha spojeno s tím, že bylo zrušeno nošení roušek při výuce.Situace v PrazePražští hygienici včera označili hlavní město za nejhorší region z hlediska vývoje nákazy a spojují to se zvýšeným pohybem a vysokou mobilitou obyvatelstva. Apelují proto na občany, aby dodržovali platná opatření, nechali se naočkovat a případně se pravidelně testovali.V souvislosti se zvýšeným rizikem opětovného zhoršování epidemiologické situace hygienici radí, aby lidé se vší pozorností dbali na využití ochrany dýchacích cest během kontaktů s dalšími osobami, dodržovali odstup a často si myli a dezinfikovali ruce.V Praze se navíc podle odhadů ministerstva zdravotnictví číslo R dostalo až na hodnotu 1,2. „Jde o plošné šíření, žádné klastry tu nyní neevidujeme,“ uvedla pro portál Zdeňka Jágrová.Navíc v hlavním městě už se kromě delty objevil i jeden případ mutace gama. Delta byla v Praze odhalená sedmkrát. Jak vysvětluje Jágrová, počet zachycených nebezpečných mutací může být jen zlomkem toho, co se ve skutečnosti mezi lidmi šíří. Na sekvenci prý zdaleka neputují všechny pozitivní vzorky.Třetí vlna?Podle hygieniků je nyní těžké rozklíčovat, co se v Praze děje. Nejde podle nich určit, kde se koronavirus šíří nejčastěji. Prymula je toho názoru, že se situace bude lepšit s vyšším počtem očkovaných. Zároveň dodává, že mutace delta umí lépe obejít ochranu.Bývalý ministr zdravotnictví také uvádí, že není na místě ústup od respirátorů, aby nedošlo ke třetí vlně.Aktuální data a chyba ve statisticeVčera se ve statistikách covid-19 objevil výrazný nárůst nakažených v Jihomoravském kraji, následně však vyšlo najevo, že šlo o chybné načtení dat. „Jde jen o chybu dat a nárůst je jen papírový. Do nově pozitivních se nám načetli lidé pozitivně testovaní v lednu a únoru,“ vysvětlila Právu vedoucí Protiepidemického oddělení pro Brno a Brno-venkov Radka Boháčová. Za středu tedy bylo odhaleno 109 případů.Za čtvrtek v Česku přibylo 99 nových případů koronaviru, minulý týden to bylo 157 případů. V nemocnicích zůstává 76 lidí s covidem-19, 12 z nich je ve vážném stavu. Ve čtvrtek zemřel jediný pacient. Celkově tak testy odhalili 1 666 686 případů. Ve čtvrtek bylo pozitivních 0,52 procenta PCR testů.Zákaz vstupu očkovanýmObchod Brouček s dětským oblečením v Olomouci zakázal vstup lidem očkovaným mRNA vakcínou proti koronaviru.O zákazu varují dvě cedule s nápisem „Zákaz vstupu očkovaným mRNA vakcínami”. Na cedulích nechybí obrázky a informace, že zákaz byl vydán v zájmu ochrany zdraví těhotných žen a nenarozených dětí, zaměstanců a vedení společnosti.

