https://cz.sputniknews.com/20210625/volny-ocernovaci-kampan-proti-ivermektinu-nikoho-nestala-zivot-diky-tomu-ze-jsem-nemlcel-14953750.html

Volný: Očerňovací kampaň proti ivermektinu nikoho nestála život díky tomu, že jsem nemlčel

Volný: Očerňovací kampaň proti ivermektinu nikoho nestála život díky tomu, že jsem nemlčel

Epidemie сovidu místy zeslábla, nesmíme usnout na vavřínech. Choroba nás může ještě potrápit, zejména svými mutacemi. Máme již k dispozici jak vakcíny, tak... 25.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-25T18:06+0200

2021-06-25T18:06+0200

2021-06-25T18:06+0200

názory

koronavirus

lubomír volný

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/13282340_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_300d576738f7e1da111fe5e1afad4321.jpg

Pane poslanče, zveřejnil jste informaci, že se chystala očerňovací kampaň proti. Kolem vaší postavy je znovu rušno. Měl byste být prý vydán policii. Jak to s vámi je?Volný: Mandátní a imunitní výbor (MIV) si vyžádal spis od policie, nastudovali si ho, přizvali si mě k jednání, abych se vyjádřil k žádosti o vydání. Řekl jsem, že si přeji být vydán, že chci, aby proběhlo vyšetřování. Optimální by bylo, aby proběhl soud. Umožní to zveřejnit všechny informace o ivermektinu. Jedná se o skvělý a účinný lék proti covidu, který je značně účinný společně s isoprinosinem. Ivermektin je anticovidový lék, resp. hodí se k terapii choroby covid-19, který je levný. Kdyby vláda jen trošku chtěla, mohla by mít oba preparáty v dostatečném množství. Preparát je možné obstarat za ještě výhodnější cenu z Bangladéše, měli jsme to tam dojednáno. Jednalo by se opravdu o koruny. Místo toho se pan premiér vydal cestou miliardy, kdy se místo levných léků pořizuje bamlanivimab. Léková mafie asi nepotřebuje jednoduchá a laciná řešení, proto se snaží umlčet každého, kdo o racionálním řešení mluví. Řekl bych, že se podařilo umlčet řadu odborníků a kapacit v oboru. Nyní došla řada na mne, snaží se mě umlčet také. Nemusíme snad ani připomínat, jaké kampani proti své osobě musel čelit uznávaný virolog prof. Beran… Zřejmě se vám snaží předhodit to, že jste vyslal poplašnou zprávu, protože vy jste přímo varoval, že se chystá dehonestační kampaň na ivermektin. Spolu s kolegy informujeme o tom, že celá pandemie je podle nás nesmysl, navíc má rychlé, efektivní a okamžitě dostupné řešení. Tento případ je o tom, že se mi dostala od jistého člověka informace, že se má poškodit pověst léku ivermektin. Daný člověk na mne působil, že je nad rámec informovaný, mohl to být klidně někdo z tajných služeb, znal o mně některé věci, které jen tak někdo vědět nemůže. Dotyčný kontakt mi vysvětlil, že se chystá očerňovací kampaň vůči ivermektinu. Vyústěním takovéto kampaně mohla být i smrt nějakého pacienta, těžko říci, zda by šlo o smrt fingovanou či skutečnou. Rozhodl jsem se, že to oznámím jak policii, tak veřejnosti. Podal jsem trestní oznámení na neznámého pachatele, a to na základě podezření přípravy trestného činu vraždy. Ve finále jsem byl obviněn já [z šíření poplašné zprávy]. Šlo tam také o to, že přímo k vraždě dojít nemuselo. Mohlo se to zaonačit tak, že kdyby nějaký pacient zemřel na něco jiného, jednoduše by se to úředně svedlo na to, že je to důsledek terapie ivermektinem. Prostě by se zmanipulovala zpráva o úmrtí. Pak by se toho chytla média, která by se snažila lidi zastrašit. Snažil jsem se policii sdělit, že získají-li informaci jako že o úmrtí v důsledku léčby ivermektinem, že mají ihned zajistit dostatek důkazů, dále zajistit, aby proběhla soudem nařízená pitva. Jinými slovy jsem policii předal informace, které jsem měl. Jinak dehonestační kampaň zasáhla každý lék, který se objevil jako účinný proti covidu. Mohl by to být i nějaký předvolební boj. Nastražil to někdo takto na vás? Za předvolební boj bych to nepovažoval. Můžete ještě něco o tom tajemném kontaktu?Daný člověk věděl, jak to vypadá u mě v bytě a měl dost přesné povědomí o mých tzv. citlivých údajích. Není běžné, aby toto o vás někdo přece jen tak věděl. Šlo o velmi dobře informovanou osobu, která si tímto chtěla získat mou pozornost a dodat váhu těm faktům, které mi sdělila, že se tu chystá ona kampaň. Neměl jsem důvod si tento kontakt nevyslechnout. Byly mi sděleny závažné informace, dotyčný se choval korektně a slušně. Kontakt si mou pozornost získal, řekl mi, že nechce být v systému, kde se tají informace o účinných lécích, protože na covid u nás lidé umírají, tento počet by mohl být ale nižší, resp. kdyby se v léčbě postupovalo jinak…Samozřejmě jsem nemohl vyloučit provokaci, každopádně jsem se rozhodl zveřejnit informace. Nemohu navíc riskovat, že by pak někdo řekl, že jsem informován byl a nic jsem nepodnikl. Mohli si mě nahrát v situaci, kdy jsem informaci obdržel. Mohli mě také následně obvinit, že jsem nenahlásil trestný čin ve fázi přípravy. Takže jedinou volbou bylo oznámit to na plénu Poslanecké sněmovny. Tam jsem vše oznámil, dále podal trestní oznámení. Ptal jste se, komu – krom vás – o těchto skutečnostech onen kontakt ještě řekl, resp. proč nebyla informována bezprostředně média?Pokud by to byl někdo z tajných služeb, nejspíš by s tím nemohl jít do médií napřímo. Ten člověk si našel tento kanál, nejspíše si byl jist, že to zveřejním. Připomíná mi to únik materiálu ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Jsou to lidé, kteří pracují na dobře placených pozicích. Jen tak nepůjdou proti proudu. Ale i tak z těchto pracovišť uniklo, že léčba oběma zmiňovanými preparáty zvyšuje šance na přežití. Když jsem o těchto únicích informoval ve sněmovně, nenašel se žádný poslanec, který by to rozporoval. Nikdo to ani nekomentoval. Velmi důvěryhodný zdroj z těchto institucí potvrdil, že se zkoumaly účinky isoprinosinu. Zjistilo se, že pokud začne léčba včas, jedinec má 3krát 4krát větší šanci na zdárnou léčbu, která znamená přežití. I tato data jsem zveřejnil. A reakce? Žádná. Nikdo nekontroval kriticky. Nezazněly žádné námitky. Žádal jsem premiéra, zda by data, která jsem měl k dispozici o úspěšné léčbě pacientů, zda by se tato dala ověřit. Premiér to odmítl s tím, že by šlo o porušení GDPR. V daném případě to šlo udělat pomocí programů na anonymizaci rodných čísel. Identita lidí by se neprozradila. Pokud vím, u isoprinosinu byla jen čtyři podezření následných komplikací, resp. ze čtvrt milionu podaných dávek. Opakuji, že šlo o podezření, nikoli o potvrzené vedlejší účinky. Nic z toho nikdo v PSP ČR nerozporoval. Pokud byste byl takzvaně vydán policii, poté co jste psal o zřejmě plánovaných vraždách kvůli ivermektinu, jak to ovlivní vaši práci?Nejprve musí proběhnout vyšetřování, pak státní zástupce zpracuje žalobu, poté bude soud. Hlavně před tím bude jednání ve sněmovně, kdy plánuji zveřejnit všechny důkazy o tom, jak byl ivermektin dehonestován, jak o něm lhal profesor Válek z TOP 09; o ivermektinu na půdě sněmovny pravil, že prý neexistují žádné studie o jeho dobrých účincích vůči сovidu-19. V té době však již existovaly zaslepené randomizovanéPokud jde o poznámky, že ani ivermektin není lék zázračný, pak mi ukažte zázračný preparát. Žijeme v realitně, nikoli v říši pohádek… Celý kontext kolem možné účinné léčby kalí zejména ti lidé, kteří jedou ve vakcinačním kšeftu. Od začátku lhali o ivermektinu. Teď se budou ohánět, že na ivermektin nikdo nezemřel, že tedy zbytečně plaším já. Jenže nic tragického se nestalo, protože jsem to byl já, kdo vše včas zveřejnil. Pane magistře, díky za rozhovor.

https://cz.sputniknews.com/20210522/lubomir-volny-je-opet-stredem-pozornosti-pcr-pozadala-o-jeho-vydani-k-trestnimu-stihani--14580120.html

https://cz.sputniknews.com/20210624/zakaz-vstupu-ockovanym-mrna-vakcinou-do-obchodu-broucek-v-olomouci-co-na-to-lekar-14944882.html

https://cz.sputniknews.com/20210625/uz-se-nam-to-dvakrat-vymstilo-doufam-ze-se-to-nestane-potreti-prymula-by-byl-opatrny-14947696.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Vladimír Franta https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

Vladimír Franta https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vladimír Franta https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

koronavirus, lubomír volný, česká republika