https://cz.sputniknews.com/20210626/adamova-chtela-kadrovat-noveho-sefa-zalobcu-pak-ale-prislo-neprijemne-porovnani-s-generalem-pavlem-14962526.html

Adamová chtěla kádrovat nového šéfa žalobců, pak ale přišlo nepříjemné porovnání s generálem Pavlem

Adamová chtěla kádrovat nového šéfa žalobců, pak ale přišlo nepříjemné porovnání s generálem Pavlem

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová vyjádřila své pohoršení nad kandidaturou Igora Stříže na post nejvyššího státního zástupce. Česká poslankyně si myslí, že... 26.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-26T15:54+0200

2021-06-26T15:54+0200

2021-06-26T15:54+0200

česko

markéta pekarová adamová

ksč

kandidatura

miroslav kalousek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1059/35/10593546_0:0:1863:1048_1920x0_80_0_0_650a02eda30255b020ed9a4c3177991b.jpg

Ministryně spravedlnosti České republiky Marie Benešová včera navrhla kandidaturu Igora Stříže do funkce nejvyššího státního zástupce. Stříž, který během posledních deseti let zastával post náměstka nynějšího nejvyššího státního žalobce Pavla Zemana, by se měl ujmout nové funkce 30. června, kdy své působení v úřadu ukončí Zeman. Podle slov Benešové má Stříž dost zkušeností a je respektovanou osobou, která dokáže zajistit náležitý rozvoj celé soustavy. Ministryně financí je přitom přesvědčená, že jmenování nového nejvyššího státního zástupce nesmí být zpolitizováno. Podle zákona návrh Benešové musí schválit Vláda ČR.Opozice zuříZpráva o hlavním kandidátovi na post nejvyššího státního zástupce vyvolala zklamání v táboru demokratické opozice. Na svém twitterovém účtu šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že nechce vidět v této funkci bývalého člena KSČ.Značná část příznivců šéfky TOP 09 souhlasila s názorem Adamové, někteří se přitom pohoršovali nad tím, že kandidaturu Stříže podpořil předseda poslaneckého klubu další opoziční strany, pirát Jakub Michálek.Další sledující obvinili Markétu Pekarovou Adamovou z kádrování a ignorování zásluh a profesionality jednotlivého kandidáta. Řeč padla i o generálovi Pavlovi, který také kdysi byl členem komunistické strany.Ke kritice kandidatury Stříže ze strany Adamové se připojil i bývalý šéf TOP 09 Miroslav Kalousek.

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

markéta pekarová adamová, ksč, kandidatura, miroslav kalousek