AP: Peking vyhrožoval zastavením dodávek vakcíny na Ukrajinu kvůli protičínskému dokumentu

Agentura Associated Press s odvoláním na diplomatické zdroje oznámila, že Čína vyhrožovala, že zablokuje dodávky Ukrajině více než 500 tisíc dávek vakcíny... 26.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-26T20:08+0200

Podle informací agentury Ukrajina v úterý podepsala dokument Rady pro lidská práva v Ženevě, v němž je Čína vyzývána, aby okamžitě pustila nezávislé pozorovatele do Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang. Dokument předložený Kanadou podepsalo kromě Ukrajiny ještě více než 40 zemí. Mezi signatáři je i Česká republika. Jak oznámily agentuře diplomatické zdroje ze dvou západních zemí, Peking poté varoval Kyjev, že čínské úřady zablokují dodávku nejméně 500 tisíců dávek vakcíny proti covidu-19, nevzdá-li se Ukrajina podpory tohoto dokumentu. V důsledku toho Kyjev ve čtvrtek odvolal svůj podpis.Jak upřesňuje agentura, Ukrajina se dříve dohodla s čínskou společností Sinovac Biotech na dodávkách 1,9 milionu dávek vakcíny CoronaVac. Podle slov ministra zdravotnictví Maxima Stěpanova dostal Kyjev do začátku května 1,2 milionu dávek této vakcíny.V poslední době se značně vyostřila kritika politiky Číny v Sin-ťiangu ze strany západních zemí, organizací ochránců lidských práv a médií.EU, USA, Kanada a Velká Británie zavedly sankce proti Číně, kterou obviňují z porušení práv Ujgurů v Sin-ťiangu, utlačování národních menšin a využití otrocké práce. USA prohlásily, že opatření Číny vůči Ujgurům je možné považovat za genocidu. Čína kategoricky odmítá všechna obvinění.Podle nich existují věrohodné zprávy, že v tomto regionu je svévolně zadržováno více než milion lidí. Kromě toho jsou i informace o tom, že mnozí jsou vystaveni mučení či krutému a nelidskému zacházení. Dále má údajně docházet k ponižujícím trestům, nuceným sterilizacím nebo oddělování dětí od rodičů.V reakci na tento dokument Čína vyzvala Radu OSN pro lidská práva, aby objektivně prošetřila zločiny na původních obyvatelích Kanady, zejména dětech. Toto prohlášení učinil Peking v souvislosti s nálezy ostatků více než dvou stovek dětí na pozemku bývalé církevní internátní školy. Toto zařízení sloužilo k asimilaci potomků původních obyvatel, a to tím, že lidem byli odebíráni jejich děti.

