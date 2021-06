https://cz.sputniknews.com/20210626/cinske-lode-vstoupily-do-teritorialnich-vod-japonska-u-souostrovi-senkaku-14964494.html

Čínské lodě vstoupily do teritoriálních vod Japonska u souostroví Senkaku

Čtyři čínské lodě vstoupily do japonských teritoriálních vod u souostroví Senkaku a zůstaly tam několik hodin, uvedla agentura Kyodo. 26.06.2021, Sputnik Česká republika

V sobotu brzy ráno vstoupily čtyři hlídkové lodě ČLR do teritoriálních vod Japonska v oblasti ostrovů Senkaku (čínský název Diàoyúdǎo), na něž si Čína dělá nárok, a zůstaly tam téměř do poledne. Přitom se pokusily přiblížit k japonským rybářským lodím. Japonská námořní bezpečnostní služba konstatuje, že čínské lodě vstoupily do teritoriálních vod Japonska v této oblasti již 26krát od začátku roku. Na jedné z čínských lodí bylo vidět automatické dělo.Ostrovy Senkaku (Diàoyúdǎo) jsou předmětem územního sporu mezi Čínou a Japonskem. Japonsko tvrdí, že je vlastní od roku 1895, v Pekingu připomínají, že na japonských mapách z let 1783 a 1785 je souostroví Diàoyúdǎo (Senkaku) označeno jako čínské území. Po druhé světové válce byly ostrovy pod kontrolou USA a v roce 1972 byly předány Japonsku. Tchaj-wan a pevninská Čína se domnívají, že Japonsko drží ostrovy nelegálně. Tokio je přesvědčeno, že Čína a Tchaj-wan si na ostrovy začaly dělat nárok od 70. let, kdy se ukázalo, že jejich vody jsou bohaté na nerostné suroviny. Územní spor se ještě více vyhrotil poté, co japonská vláda v roce 2012 odkoupila tři z pěti ostrovů uvedeného souostroví od japonského soukromého vlastníka, čímž zdůraznila jejich státní status.Incident u KrymuPřipomeňme, že ve středu ruské ministerstvo obrany obvinilo posádku britského torpédoborce Defender, že překročil ruskou hranici a vstoupil na tři kilometry do ruských vod v okolí mysu Fiolent (Krym). Poté ruská strážní loď vykonala varovnou střelbu a letadlo Su-24M „varovné bombardování“ po kurzu plavby torpédoborce.Náměstek ministra zahraničí RF Sergej Rjabkov nato varoval „všechny, kdo pod heslem volné mořeplavby porušují státní hranici RF, před podobnými provokačními činy“. V souvislosti s incidentem ruské MZV si předvolalo britskou velvyslankyni Deborah Bronnertovou, které vyjádřilo protest proti „narušení hranice Ruské federace a provokativním a nebezpečným akcím lodě britského námořnictva v teritoriálních vodách Ruské federace“.Britský premiér Boris Johnson ovšem prohlásil, že torpédoborec Defender jednal legálně, protože Londýn neuznává územní nároky Ruska na Krymský poloostrov.

