Čínští antropologové našli lebku patřící novému druhu Homo

Čínští antropologové našli lebku patřící novému druhu Homo

Antropologové, kteří prozkoumali zkamenělinu známou jako Charbinská lebka, která se nachází v Muzeu věd o Zemi Hebei University v Číně, se domnívají, že... 26.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-26T07:20+0200

2021-06-26T07:20+0200

2021-06-26T07:20+0200

věda a technologie

lebka

evoluce

vědci

čína

Lebka nalezená ve 30. letech 20. století poblíž města Charbin v čínské provincii Heilongjiang je největší lebkou archaických lidí, která byla kdy objevena. Podle názoru vědců by se do ní mohl vejít mozek srovnatelný svou velikostí s mozkem moderního člověka. Ale ostatní její vlastnosti - téměř čtvercové oční důlky, silné nadočnicové oblouky, široká ústa a velké zuby - se liší od Homo sapiens i neandertálců.„Charbinská lebka, i když vykazuje typické archaické rysy, je mozaikovou kombinací primitivních a odvozených rysů lišících se od všech ostatních dříve známých druhů Homo.“Vědci pojmenovali nový druh Homo longi podle čínského slova long - drak. Pomocí řady geochemických analýz autoři určili věk fosilie asi na 146 000 let. Podle složení kostí a okolních sedimentů vědci také zjistili, že lebka patří asi 50letému muži, který žil v malé komunitě v lesní nivě.Vzhledem k velkému rozměru lebky a skutečnosti, že byla nalezena v nejsevernější provincii Číny, autoři předpokládají, že Homo longi se s největší pravděpodobností přizpůsobil drsným klimatickým podmínkám, mohl se zcela dobře rozšířit po celé Asii a možná se dokonce protnout s nejranějšími zástupci Homo sapiens.Autoři poznamenávají, že z hlediska morfologických rysů je „dračí muž“ blíže Homo sapiens než neandrtálcům.Vědec se domnívá, že vzhledem k tomu je možné, že moderní lidé se od neandertálců vzdálili mnohem dříve, než jsme si dosud mysleli.

