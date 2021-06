https://cz.sputniknews.com/20210626/erdogan-odstartoval-vystavbu-istanbulskeho-kanalu-14963689.html

Erdogan odstartoval výstavbu Istanbulského kanálu

Erdogan odstartoval výstavbu Istanbulského kanálu

Turecký prezident Tayyip Erdogan zahájil výstavbu Istanbulského kanálu, který povede paralelně s Bosporem a spojí Černé a Marmarské moře. 26.06.2021, Sputnik Česká republika

Erdogan se v sobotu zúčastnil slavnostního zahájení výstavby Istanbulského kanálu stisknutím symbolického tlačítka a zahájením projektu. Výstavba začne jedním ze šesti mostů přes budoucí kanál.Podle jeho slov je Bospor nejvíce zatížen ze všech vodních cest na světě. „Dnes přes Bospor projde 45 tisíc lodí ročně. Proplutí každé velké lodi s sebou nese riziko pro město, lodě přepravují různý náklad a v případě nehody je město velmi ohroženo v souvislostí s nebezpečím požárů a poškození, a to i kulturních hodnot,“ prohlásil turecký prezident.Dodal, že podle výpočtů bude proplouvat Bosporem do roku 2050 asi 78 tisíc lodí ročně, přičemž lze zajistit bezpečný průchod pouze 25 tisíc lodí. „Nový projekt vnímáme jako projekt na záchranu budoucnosti Istanbulu. Provedli jsme všechny nezbytné výzkumy, včetně sondování a posouzení dopadů na životní prostředí,“ řekl Erdogan.Zkritizoval tureckou opozici vystupující proti výstavbě kanálu. „Ti, kteří jsou proti, říkají: nás se nikdo neptal. Zeptali jsme se všech, koho bylo třeba se zeptat. Vy jste byli proti, když jsme stavěli třetí most přes Bospor a tunel pod ním. Ale my jsme to všechno postavili. Karavana jde dál,“ řekl Erdogan.Poprvé Erdogan oznámil možnost vytvoření kanálu v roce 2011. V době, kdy byl tureckým předsedou vlády, se stal hlavním iniciátorem výstavby nové námořní tepny, která obchází Bospor. Pokud bude projekt realizován, stane se největší infrastrukturní iniciativou v dějinách Turecka a podstatně sníží přepravní zátěž na Bosporu. V Turecku je však tento projekt kontroverzní a vyvolává spory, a to jak kvůli ekonomické účelnosti, tak kvůli možným problémům s Montreuxskou úmluvou o statutu průlivů Bospor a Dardanely.

