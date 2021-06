https://cz.sputniknews.com/20210626/foceni-v-traktoru-a-usmevy-na-pozadi-trosek-politici-dostali-vyprask-kvuli-navsteve-jizni-moravy-14960673.html

Focení v traktoru a úsměvy na pozadí trosek. Politici dostali výprask kvůli návštěvě jižní Moravy

Řada politiků se rozhodla osobně navštívit obce v Jihomoravském kraji, které byly zasažené ničivým tornádem. Na sociálních sítích se následně objevily... 26.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-26T13:44+0200

česko

marian jurečka

jihomoravský kraj

tomáš zdechovský

alena schillerová

tornádo

miroslav kalousek

pr

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1a/14961690_0:26:1024:602_1920x0_80_0_0_73e04c6107c75c40b1a82881d622bfb3.jpg

Hned poté, co se objevily informace o katastrofických následcích tornáda na jižní Moravě, představitelé českých vládních resortů informovali o tom, že postižení občané dostanou finanční a další materiální podporu od vlády a příslušných organizací. Někteří čeští politici se však rozhodli osobně vyrazit na místo, kde ještě minulý den řadil přírodní živel. Jednou z nich byla ministryně financí Alena Schillerová, která měla ocenit rozsah škody způsobené tornádem.Netrvalo to ale dlouho, než se ocitla pod palbou kritiky na sociálních sítích, kde se objevily její fotografie z místa tragédie. Schillerové se následně zastal opoziční poslanec Marian Jurečka, který také přijel do zasažených obcí. Na rozdíl od svých kolegů v koalici Spolu si Jurečka nemyslí, že příjezd politiků na jižní Moravu je zbytečný.Mnozí komentující s tím však rozhodně nesouhlasili. Uživatel Pater Macek například nepochyboval, že hlavním cílem cesty vládních ministrů je politické PR.Své pobouření vyjádřil i někdejší ministr financí a bývalý lídr TOP 09 Miroslav Kalousek, který chování Schillerové rázně kritizuje.Dále Kalouskovi přišla odpověď od jednoho z uživatelů.Stanovisko Kalouska vůči členům vlády sdílí i spolustraník Jiří Pospíšil, který vnímá cestu ministrů jako součást volební kampaně.Uživatelé následně připomněli Pospíšilovi, že na jižní Moravu vyrazil jeho partner v rámci koalice Spolu, předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, který detailně informoval své sledující na Twitteru o provedené práci v zasažených obcích.Další uživatelé psali, že obdobným způsobem postupují i členové vlád z jiných zemí, když osobně jedou na místo katastrofy. Shoda v této otázce nepanuje ani v samotné koalici Spolu, další člen KDU-ČSL Tomáš Zdechovský, stejně jako Marian Jurečka, názory předních členů TOP 09 tentokrát také nepodpořil.Státní podpora a solidarita ČechůPoničené obce a jejich obyvatelé získají podporu od státu ve výši 420 milionů korun, podnikatelům stát odloží splatnost daní a na obnovu zničených domů lidé mohou získat až pět milionů, dva jako dotaci a tři jako zvýhodněný úvěr.Navíc se v Česku jako obvykle zvedla obrovská vlna solidarity. Různé sbírky na pomoc zpustošeným obcím hlásí už více než 200 milionů korun. Sbírky pořádají Nadace Via, Diecézní charita Brno, organizace Člověk v tísni a další.

jihomoravský kraj

marian jurečka, jihomoravský kraj, tomáš zdechovský, alena schillerová, tornádo, miroslav kalousek, pr